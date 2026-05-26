Одна помилка під час купівлі квартири може дорого коштувати: що ігнорують покупці

Купівля квартири на вторинному ринку може обернутися серйозними проблемами для покупця, якщо не перевірити документи та умови угоди ще до підписання договору. Юристи попереджають, що одна помилка під час оформлення здатна призвести до втрати й житла, і грошей.

Які документи потрібно перевіряти перед купівлею?

Перед купівлею квартири варто перевірити витяг із Державного реєстру речових прав та документи, які підтверджують право власності продавця, пише АО "Бачинський та партнери".

Наприклад, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності або інші документи, на підставі яких людина отримала житло.

Юристи наголошують, що окремо треба перевірити технічний паспорт квартири. Це допоможе з'ясувати, чи не було в помешканні незаконного перепланування. Якщо реальне планування не відповідає документам, новий власник може зіткнутися з додатковими витратами або судовими суперечками.

У старому житловому фонді частина документів може залишатися лише в архівах БТІ. У такому разі покупцеві доведеться додатково перевіряти інформацію саме там.

Крім того, фахівці радять з'ясовувати, чи є у квартирі зареєстровані мешканці, а також чи не накопичилися борги за комунальні послуги. Але якщо людина придбала квартиру, це не означає, що вона автоматично має погашати старі борги попереднього власника. Виняток можливий лише тоді, коли покупець сам погодився взяти на себе таке зобов'язання.

Чому небезпечно передавати завдаток без договору?

Під час купівлі житла сторони часто домовляються про попередній платіж. Однак юристи радять чітко визначати, чи йдеться про аванс, чи про завдаток.

Аванс повертається покупцю у разі зриву угоди. Завдаток має інші юридичні наслідки. Якщо від покупки відмовляється покупець, гроші можуть не повернути. Якщо ж угоду скасовує продавець, він повинен компенсувати завдаток у подвійному розмірі.

Саме тому попередні домовленості рекомендують оформлювати офіційно через нотаріуса. У договорі також потрібно прописувати вартість квартири, строки звільнення житла та умови зняття мешканців із реєстрації.

Чому не варто занижувати вартість квартири у договорі?

Під час оформлення угоди продавці інколи пропонують вказати у договорі меншу суму, ніж покупець платить фактично. Таким способом сторони намагаються знизити витрати на оформлення та податки.

Юристи застерігають, що така схема може створити серйозні ризики для покупця. Якщо згодом продавець вирішить розірвати договір, він зможе повернути покупцеві лише ту суму, яка офіційно зазначена в документах.

При цьому довести через суд, що фактично квартира коштувала дорожче, буде майже неможливо. В обох сторін залишаються однакові нотаріально посвідчені договори з тією сумою, яка була вказана під час оформлення угоди.

Чому варто перевірити, чи квартира перебуває у спільній власності?

Навіть якщо квартиру оформили лише на одного з подружжя, другий співвласник усе одно має права на нерухомість. Саме тому нотаріус під час продажу вимагатиме письмову згоду чоловіка або дружини.

Коли один із власників виїхав за кордон і не має доступу до документів, це не дає іншим співвласникам додаткових прав. Без його офіційної участі або письмової згоди укласти договір купівлі-продажу неможливо.