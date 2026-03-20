Без зайвих документів: в Україні дозволили будувати приватні будинки без паспорта

В Україні спростили правила будівництва приватних будинків до 200 квадратних метрів. Для таких об'єктів більше не потрібно отримувати будівельний паспорт, натомість запровадили іншу процедуру через електронну систему.

Спрощення діє під час воєнного стану та ще певний період після його завершення, зазначається у постанові Кабміну №305 від 4 березня.

Які будинки тепер можна зводити без будівельного паспорта?

Зміни стосуються індивідуальних житлових, садових і дачних будинків висотою до двох поверхів.

Раніше для них обов'язково оформлювали будівельний паспорт, у якому визначали параметри забудови та обмеження на ділянці. Тепер цю вимогу скасували для невеликих об'єктів.

Замість паспорта використовують схему намірів забудови. Її розробляє сертифікований архітектор або інженер. Документ одразу вносять до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, без окремого погодження в органах архітектури.

У схемі фіксують конкретні параметри майбутнього будинку. Йдеться про розміщення на ділянці, відступи від меж, площу, поверховість, планування і зовнішній вигляд. Тобто всі ключові дані залишаються, але змінюється спосіб їх оформлення.

Фактично процедура стає коротшою. Власник ділянки працює через одного фахівця і електронну систему, без додаткових етапів із подачею документів. Це дозволяє швидше перейти до початку будівництва.

Коли спрощення не працює?

Будівництво без паспорта не означає повної відсутності вимог. Перед початком робіт потрібно подати повідомлення про початок будівництва через електронну систему.

Зверніть увагу! Спрощена процедура не застосовується в історичних ареалах та інших зонах з обмеженнями. Там зберігаються стандартні погодження і контроль за забудовою.

Що змінилось для забудовників?