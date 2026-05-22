Техпаспорта вже недостатньо: без чого не вийде продати квартиру у 2026 році

Техпаспорт на квартиру досі багато хто вважає головним підтвердженням права власності. Однак у 2026 році одного цього документа вже недостатньо, щоб продати житло, оформити дарування чи спадщину.

Чи техпаспорт на квартиру підтверджує право власності?

Технічний паспорт містить інформацію про квартиру – площу, планування, поверх і технічний стан житла. Однак сам техпаспорт не доводить, що людина є власником квартири, пише Департамент державної реєстрації.

До 2013 року житло оформлювали через БТІ, паперові договори та реєстраційні посвідчення. Частина цієї інформації так і залишилася в архівах та не з'явилася в електронній базі. Через це квартира може бути лише у старих документах, без запису у державному реєстрі.

Якщо житло не внесене до Державного реєстру речових прав, власники можуть отримати відмову під час продажу квартири або оформлення дарування. Проблеми також виникають під час оформлення спадщини та деяких державних послуг.

Який документ підтверджує право власності у 2026 році?

У 2026 році головним підтвердженням того, кому належить квартира, є запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Саме з нього формують витяг, який потрібен під час продажу житла, перевірки нерухомості чи оформлення спадщини. У витязі вказують дані власника, адресу квартири, дату державної реєстрації та документ, на підставі якого людина отримала житло.

Отримати його можна онлайн через державні сервіси або звернувшись до нотаріуса, державного реєстратора чи центру надання адміністративних послуг. Документ видають в електронній або паперовій формі, зазначають у Дії.

Що робити, якщо житло не внесене до реєстру?

Власникам квартир, які оформлювали документи до 2013 року, радять перевірити, чи є житло у Державному реєстрі речових прав. Якщо інформацію не перенесли з архівів БТІ, квартира все одно залишається у власності людини, однак дані рекомендують додатково внести до реєстру.

Зробити це можна через нотаріуса, державного реєстратора або ЦНАП. Щоб внести квартиру до реєстру, потрібен документ про набуття житла. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду або документи на новобудову.

Якщо документи на квартиру загублені чи архівних даних немає, підтвердити свої права можна через суд. Після рішення суду інформацію вносять до реєстру, а власник отримує витяг.

У яких областях діє спрощена процедура?

Для частини регіонів запровадили принцип екстериторіальності. Він дає змогу оформити право власності незалежно від місця розташування нерухомості. Це правило застосовують для областей, які постраждали від війни або перебувають під окупацією.

Якщо житло розташоване в одному з цих 10 регіонів, власник може не їхати за місцем знаходження майна. Подати документи дозволяють у будь-якому безпечному регіоні через нотаріуса або державного реєстратора.