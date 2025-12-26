Житло можуть не знайти у реєстрі: кому потрібно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса

Власникам квартир і будинків радять перевірити, чи внесена їхня нерухомість до Державного реєстру речових прав. Відсутність запису може створити проблеми під час продажу житла, оформлення спадщини або участі у державних програмах.

Що таке Державний реєстр речових прав і навіщо він потрібен?

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно є офіційною електронною базою, у якій зберігається інформація про нерухомість та права на неї, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

У реєстрі зазначаються власники, дата набуття права, а також наявність обтяжень, зокрема іпотеки чи арештів. Реєстр почав працювати з 2013 року.

Важливо! Вся нерухомість, оформлена після цієї дати, автоматично вноситься до бази під час нотаріального оформлення угод. Водночас житло, яке було зареєстроване до 2013 року, могло залишитися лише в архівах БТІ й не потрапити до електронної системи.

Як перевірити, чи є квартира або будинок у реєстрі?

Перевірити наявність нерухомості у реєстрі можна онлайн або офлайн. Найзручніший спосіб – це скористатися порталом або застосунком Дія. Там доступна послуга отримання інформації з Державного реєстру речових прав. Користувачеві потрібно вказати дані про об'єкт і замовити витяг.

Також перевірку можна здійснити через ЦНАП, у нотаріуса або через електронні сервіси Міністерства юстиції. За результатом формується офіційний витяг в електронному або паперовому вигляді, який підтверджує наявність або відсутність запису в реєстрі.

Чи втрачає власник право, якщо житла немає у реєстрі?

У коментарях для УНІАН нотаріус Наталія Манойло пояснила, що відсутність даних у реєстрі не скасовує право власності. Якщо квартира або будинок були законно оформлені до 2013 року, відповідні документи залишаються чинними.

Зверніть увагу! Відсутність запису може ускладнити практичні питання. Наприклад, без витягу з реєстру складніше продати житло, подарувати його або оформити спадщину. Також можуть виникнути труднощі з участю у державних програмах компенсацій чи допомоги.

Кому варто перевірити дані в реєстрі?

Перевірка особливо актуальна для власників, які отримали право на нерухомість багато років тому. Це стосується житла, яке було приватизоване або придбане до запуску електронного реєстру.

Також перевірити дані варто тим, хто планує угоди з нерухомістю, оформлення спадщини або хоче бути впевненим у відсутності арештів чи інших обмежень. Навіть якщо житло використовується давно і без проблем, актуальна інформація в реєстрі допоможе уникнути несподіванок.

Що робити, якщо нерухомості немає у реєстрі?

Якщо з'ясувалося, що квартира або будинок відсутні у реєстрі, власник може внести дані самостійно. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, державного реєстратора або ЦНАПу.

Зазвичай необхідні паспорт, ідентифікаційний код та документи, які підтверджують право власності. Після подачі заяви й перевірки документів інформацію вносять до реєстру, а власник отримує офіційний витяг.

Які проблеми можуть виникнути під час реєстрації?