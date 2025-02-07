"Хтось спостерігає": жінка під час ремонту в своєму будинку знайшла приховану камеру

Власниця старого будинку в Ірландії займалася ремонтом. Якось вона натрапила на приховану камеру й дуже злякалася.

Крихітна камера була вмонтована в сходи. У короткому відео, що власниця опублікувала на інстаграм-сторінці видно, що це справді маленька деталь, яку взагалі складно помітити, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Жінка купила будинок з 260-річною історією, а тепер про це шкодує: що сталося

"Камера досі записує?"

Власниця, на ім'я Айлінн, купила старовинний будинок у 2013 році. До цього часу вона навіть не здогадувалася, що в житлі є прихована камера.

У жінки виникло багато питань, зокрема: "За мною що, спостерігають? Вона досі записує?" Як з'сувалося, камера була стара, з чорно-білим зображенням.

Ми підняли дошки та побачили цей пристрій. Модель Panasonic WV 71, датована кінцем 1980-х або початком 1990-х років. Камера записувала чорно-біле зображення і, ймовірно, використовувалась з міркувань безпеки. Хоча ми й виявили дріт, відстежити, куди він вів, не вдалось. Наскільки розумію, запис мав виводитися на монітор,

– поділилася в одному з інтерв'ю Айлінн.

Власниця розуміє, що навряд чи вже розгадає цю історію, але тепер вона хоча б готова до цікавих знахідок. Старовинні будинки часто приховують таємниці.

Крихітна камера була у сходах: дивіться відео

Що написали користувачі

Айлінн звернулася з проханням до підписників, поділитися своїми теоріями щодо її знахідки. Ось які відповіді вона отримала:

Схоже на еквівалент камери дверного дзвінка . Якщо ви на кухні, то можете бачити через телевізійний монітор, хто зайшов;

. Якщо ви на кухні, то можете бачити через телевізійний монітор, хто зайшов; Я розумію, навіщо хтось туди поставив камеру. Комусь цікаво спостерігати за тим, хто заходить і виходить.

Деяких користувачів знахідка налякала. Коментатори писали, що точно не хотіли б якось дізнатися, що за ними вдома хтось спостерігає.