Крошечная камера была вмонтирована в лестницу. В коротком видео, которое владелица опубликовала на инстаграм-странице видно, что это действительно маленькая деталь, которую вообще сложно заметить, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Женщина купила дом с 260-летней историей, а теперь об этом жалеет: что произошло

"Камера до сих пор записывает?"

Владелица, по имени Айлинн, купила старинный дом в 2013 году. До этого времени она даже не догадывалась, что в жилье есть скрытая камера.

У женщины возникло много вопросов, в частности: "За мной что, наблюдают? Она до сих пор записывает?" Как выяснилось, камера была старая, с черно-белым изображением.

Мы подняли доски и увидели это устройство. Модель Panasonic WV 71, датирована концом 1980-х или началом 1990-х годов. Камера записывала черно-белое изображение и, вероятно, использовалась из соображений безопасности. Хотя мы и обнаружили провод, отследить, куда он вел, не удалось. Насколько понимаю, запись должна была выводиться на монитор,

– поделилась в одном из интервью Айлинн.

Владелица понимает, что вряд ли уже разгадает эту историю, но теперь она хотя бы готова к интересным находкам. Старинные дома часто скрывают тайны.

Крошечная камера была в лестнице: смотрите видео

Что написали пользователи

Айлинн обратилась с просьбой к подписчикам, поделиться своими теориями относительно ее находки. Вот какие ответы она получила:

Похоже на эквивалент камеры дверного звонка . Если вы на кухне, то можете видеть через телевизионный монитор, кто зашел;

. Если вы на кухне, то можете видеть через телевизионный монитор, кто зашел; Я понимаю, зачем кто-то туда поставил камеру. Кому-то интересно наблюдать за тем, кто заходит и выходит.

Некоторых пользователей находка напугала. Комментаторы писали, что точно не хотели бы как-то узнать, что за ними дома кто-то наблюдает.