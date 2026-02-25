У США продають ціле селище з церквою: як виглядає приватне містечко

У штаті Мен знову виставили на продаж приватне село з церквою. Через п'ять років після першої спроби знайти покупця комплекс повернули на ринок уже за 6 мільйонів доларів.

На території селища розташована 21 споруда. Серед будиночків можна помітити церкву 1825 року, яку відреставрували, повідомляє Realtor.com.

Дивіться також Пенсіонерка виграла маєток за 4,5 мільйона та продала його через кілька місяців: що сталося

Що саме продають за 6 мільйонів доларів?

Село працює як невеликий житлово-комерційний простір. Тут є сім житлових одиниць, які нинішні власники здають в оренду. Також на території є будинок у стилі грецького відродження, господарські приміщення, кінні споруди та пасовище з можливістю розширення.

Частину сараїв уже переобладнали під стійла для коней. Гаражі та господарські будівлі можна використовувати для зберігання або адаптувати під інші потреби – зокрема виставковий простір чи додаткові приміщення для бізнесу, як зазначено в оголошенні.

Церква та центральний будинок / Фото Realtor.com

Чи це справді історичне село?

Попри автентичний вигляд, сучасний формат Татхілл сформувався близько 40 років тому. Більшість будівель перевезли сюди з інших частин штату Мен у 1980-х роках, рятуючи їх від знесення.

Оригінальними залишилися лише три споруди – головний будинок, церква та кутовий будинок. Решту будівель зібрали в одному місці, щоб відтворити атмосферу містечка Нової Англії 19 століття.

Як виглядає селище за 6 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Ідея створити антикварний комплекс належала Кену Таттлу. Він починав із оздоблювальних робіт, згодом захопився антикваріатом і поступово почав викуповувати старі будинки, які планували знести.

Які ще цікаві будинки виставили на продаж?