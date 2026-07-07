Один підпис може дорого коштувати: що перевірити у квартирі від забудовника

Приймання квартири від забудовника не варто зводити до отримання ключів. Саме під час огляду покупець може побачити недоліки й зафіксувати їх до підписання акта, щоб потім не усувати проблеми власним коштом.

Що взяти на приймання квартири

На огляд не варто йти лише з паспортом житла, пише 24 Канал.

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Покупцю потрібні документи, з якими можна звірити квартиру з умовами, погодженими раніше. Насамперед це інвестиційний або попередній договір купівлі-продажу майнових прав, додатки зі специфікацією оздоблення та план квартири з технічними характеристиками.

Із собою варто взяти рулетку, рівень або лазерний далекомір і тестер напруги. Так можна перевірити не тільки загальний стан квартири, а й те, чи відповідає вона документам.

Що перевірити під час огляду

Перед підписанням акта не варто обмежуватися швидким оглядом кімнат. Спершу треба перевірити те, що після підписання документа доведеться довго доводити або ремонтувати власним коштом:

стіни, підлогу та якість стяжки;

вікна, двері, фурнітуру, герметичність і відсутність перекосів;

труби водопостачання та каналізації, щоб не було протікань;

електрощиток, автомати й підключення ліній;

вентиляційні канали та наявність тяги;

лічильники, пломби, паспорти й первинні показники.

Також варто звірити планування і площу квартири з документами. Якщо є розбіжності, їх краще помітити одразу, а не після підписання акта.

Як фіксувати недоліки

Усі несправності або невідповідності треба фіксувати письмово – у дефектному акті або акті зауважень. Формулювання мають бути конкретними: що саме пошкоджено, де це розташовано і в чому проблема.

Недоліки варто додатково зняти на фото й відео, а акт має підписати уповноважений представник забудовника. У документі також треба вказати строки усунення проблем і залишити за собою право на повторний огляд.

Якщо проблеми залишилися, не варто підписувати акт приймання-передачі з формулюванням "претензій не маю". Акт краще підписувати після повторного огляду, коли забудовник усуне зафіксовані недоліки.

Як зареєструвати право власності на квартиру через забудовника

Після купівлі квартири в новобудові власникам доводиться проходити ще один важливий етап – державну реєстрацію права власності. Саме під час цієї процедури можуть виникнути затримки, помилки в документах або навіть відмова.