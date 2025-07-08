Не лише у Львові та Києві: де українці купують житло за програмою "єОселя"

З початку січня 2025 року майже 3 тисячі українських родин скористалися державною програмою "єОселя". Вони отримали пільгові іпотечні кредити на загальну суму 5,4 мільярда гривень.

Про це повідомили в Міністерстві економіки. Деталі про участь українців у державній програмі розповідає 24 Канал.

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Де найчастіше купують житло

Як зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, загалом за весь час дії програми іпотеку отримали вже 17 793 родини, а обсяг виданих кредитів перевищив 29,4 мільярда гривень. Від початку року кредити від "Оселі" надали 2 953 родинам на загальну суму 5,4 мільярда гривень.

Найбільший попит на житло за програмою фіксують у трьох регіонах: Київській області, місті Києві та Львівській області. Також серед популярних напрямів – Одеська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська та Волинська області.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Статистика за тиждень

За останній тиждень українці отримали 175 кредитів на суму 314 мільйона гривень, з них

під 3% річних іпотеку отримали: 60 військових та представників сектору безпеки, 13 медичних працівників, 10 освітян, 3 науковці;

під 7 – 9% громадян, які не мають власного житла або мають житло, що не відповідає нормам, 15 внутрішньо переміщених осіб та 5 ветеранів.



Найактивніше українці купують нерухомість за програмою "єОселя" на Київщині / Фото Shutterstock

Найактивніші регіони тижня: Київ – 31 кредит, Київська область – 30, Львівська – 12, Івано-Франківська – 7.

Більшість кредитів видали на житло, що продається вперше, з яких 30 об'єктів – на стадії будівництва, 66 кредитів – на вторинному ринку.