Об этом сообщили в Министерстве экономики. Детали об участии украинцев в государственной программе рассказывает 24 Канал.

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Где чаще всего покупают жилье

Как отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, всего за все время действия программы ипотеку получили уже 17 793 семьи, а объем выданных кредитов превысил 29,4 миллиарда гривен. С начала года кредиты от "Осели" предоставили 2 953 семьям на общую сумму 5,4 миллиарда гривен.

Наибольший спрос на жилье по программе фиксируют в трех регионах: Киевской области, городе Киеве и Львовской области., Также среди популярных направлений – Одесская, Винницкая, Ивано-Франковская, Ровенская и Волынская области.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.

Статистика за неделю

За последнюю неделю украинцы получили 175 кредитов на сумму 314 миллиона гривен, из них

под 3% годовых ипотеку получили: 60 военных и представителей сектора безопасности, 13 медицинских работников, 10 педагогов, 3 ученые;

под 7 – 9% граждан, которые не имеют собственного жилья или имеют жилье, что не соответствует нормам, 15 внутренне перемещенных лиц и 5 ветеранов.



Активнее всего украинцы покупают недвижимость по программе "еОселя" в Киевской области / Фото Shutterstock

Самые активные регионы недели: Киев – 31 кредит, Киевская область – 30, Львовская – 12, Ивано-Франковская – 7.

Большинство кредитов выдали на жилье, продаваемое впервые, из которых 30 объектов – на стадии строительства, 66 кредитов – на вторичном рынке.