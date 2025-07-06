На сегодня в КГГА определен 41 многоквартирный жилой дом, который получил значительные повреждения и восстанавливается за счет средств бюджета города Киева, передает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.
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Как в столице повредили многоквартирные дома
Известно, что Киевская городская военная администрация утвердила план работ по техническому обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате военных действий.
Зато КП Киевэкспертиза получила поручение провести обследование этих объектов, по результатам которых будут составляться акты и отчеты по техническому обследованию.
Согласно плану работ, по состоянию на настоящее время (1 июля) в городе Киеве повреждено 1609 жилых домов,
– говорится в сообщении.
- Как сообщает заказчик восстановительных работ КП Житлоинвестбуд-УКБ, в Киеве на 25 жилых домах восстановительные работы уже завершены.
- В то же время выполняются такие работы на 16 жилых домах.
- Еще в 212 многоквартирных домах в 2022 году были выполнены восстановительные работы по замене поврежденных оконных и дверных блоков, а также ремонт кровли.