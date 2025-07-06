На сегодня в КГГА определен 41 многоквартирный жилой дом, который получил значительные повреждения и восстанавливается за счет средств бюджета города Киева, передает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.

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Как в столице повредили многоквартирные дома

Известно, что Киевская городская военная администрация утвердила план работ по техническому обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате военных действий.

Зато КП Киевэкспертиза получила поручение провести обследование этих объектов, по результатам которых будут составляться акты и отчеты по техническому обследованию.

Согласно плану работ, по состоянию на настоящее время (1 июля) в городе Киеве повреждено 1609 жилых домов,

– говорится в сообщении.