На сьогодні в КМДА визначено 41 багатоквартирний житловий будинок, який зазнав значних пошкоджень та відновлюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, передає 24 Канал з посиланням на NV Бізнес.

Читайте також Як підтвердити право власності на квартиру: усі законні способи

Як у столиці пошкодили багатоквартирні будинки

Відомо, що Київська міська військова адміністрація затвердила план робіт з технічного обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок військових дій.

Натомість КП Київекспертиза отримала доручення провести обстеження цих об'єктів, за результатами яких будуть складатися акти та звіти щодо технічного обстеження.

Відповідно до плану робіт, станом на теперішній час (1 липня) у місті Києві пошкоджено 1609 житлових будинків,

– йдеться в повідомленні.