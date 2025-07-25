Вікно між ванною та кухнею та сидяча ванна: як будувалися "сталінки" та "хрущовки"

У радянські часи мешканці новобудов не могли обирати те, що їм подобається, а задовольнялися тим, що пропонували на ринку нерухомості. Таким чином, чимало людей жили в так званих "сталінках" та "хрущовках".

Що не так було зі "сталінками" та "хрущовками" і чому ванні кімнати в таких будинках були не у всіх, передає 24 Канал з посиланням на компанію Real Expert.

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Якими були "сталінки"?

Такі багатоквартирні будинки були вище 5 поверхів з власним ліфтом та сміттєпроводом, який часто розміщували безпосередньо на кухні. Крім того, майже усі такі будинки забезпечувалися каналізацією, центральним водопостачанням та центральним опаленням.

Натомість особливістю "сталінок" було те, що санвузол був завжди роздільний: окремо ванна, а окремо туалет. Втім у будинках, які були побудовані у робочих селищах, ванни як такої не було, а була лише вбиральня із вмивальником. А повністю митися всі йшли у громадську лазню.

Ще одним невід'ємним атрибутом "сталінок" було невелике засклене вікно, що було розташоване між ванною та кухнею.

Для чого потрібно віконце між ванною та кухнею

Найпопулярнішим поясненням такого віконця було провітрювання приміщень, для того, щоб позбавити їх надмірної вологи та неприємного запаху. Ще були варіанти, що таке віконце давало природне освітлення у ванну, а це б, своєю чергою, економило електроенергію.

Чим відрізнялися від "сталінок" радянські "хрущовки"?

Проєкт щодо побудови "хрущовок" був насамперед для того, щоб максимально забезпечити громадян житлом. Відтак, за 25 років було побудовано нерухомості, загальною площею в 290 мільйонів квадратних метрів.

Це склало понад 10% житлового фонду СРСР, а без "хрущовок" не залишився жоден спальний район.

Якщо в "сталінках" не завжди була ванна, то в "хрущовках" вона стала обов'язковою. А ще вона була сидяча як правило.

Для економії туалет та ванну об'єднали, але загальна площа все одно не перевищувала 4 метрів квадратних. Крім того, ванна в "хрущовках" порівняно з "сталінками" була ближче до входу.

Також в таких будинках не передбачалося централізоване гаряче водопостачання, тому воду гріли за допомогою газової колонки.

Зверніть увагу! "Хрущовок" в Україні залилося чимало і там, як і раніше, живуть українські родини.