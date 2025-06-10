Відтак українці відмовляються купувати квартири у старих будинках, у недобудовах або ж малогабаритні квартири, інформує 24 Канал.

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Чому деякі квартири в Україні не мають попиту

Старий радянський багатоквартирний будинок

Експертка з нерухомості Вікторія Берещак розповіла "Фактам ICTV", що у 2025 році серед квартир, які найчастіше не обирають для купівлі, є квартири в старих будинках радянської забудови, тобто так звані "хрущовки" та "брежнівки".



Що не так із "хрущовками" у 2025 році / Фото ОЛХ

Річ у тім, що квартири в таких будинках часто мають низьку енергоефективність, незручне планування та застарілі комунікації. До цього додається ще й відсутність ліфтів або ненадійні бомбосховища.

Хрущовки з маленькими кухнями на 5 – 7 квадратних метрів і тісними ванними кімнатами не відповідають сучасним потребам. Українці хочуть просторіших і функціональніших планувань,

– каже Берещак.

Квартири у проблемних забудовників

Попит на квартири на первинному ринку також впав. Все через проєкти, які не мають документів на введення в експлуатацію, є якісь затримки в будівництві на понад 2 роки, або ж забудовники мають погану репутацію.

Якщо забудовник не має надійної репутації або зриває терміни здачі, попит на такі об'єкти падає до мінімуму,

– експертка з нерухомості Берещак.



Квартира у новобудові / Фото real-estate.lviv.ua

Малогабаритні квартири

Йдеться про квартири, які мають площу від 30 до 35 квадратних метрів з непрактичним плануванням, де ванна 3 квадратних метри, а однокімнатні квартири з кухнями від 7 до 9 квадратних метрів.

Як розповіла експерта ринку нерухомості, Олена Бондарук, для "РБК-Україна", раніше такі квартири часто купували для здачі в оренду.

Однак все змінилося у 2025 році, коли попит на оренду знизився через зростання пропозиції.

Квартири без автономних систем

Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, в інтерв'ю "Главкому" зауважила, що зараз покупці шукають квартири, які забезпечують стабільність у разі відключень електроенергії чи води.

Для прикладу: у прифронтовому Запоріжжі попит на квартири з централізованим електропостачанням знизився на 15%, а попит на житло з автономними системами навпаки виріс.

Крім того, новобудови з альтернативними джерелами живлення, як-от генератори для ліфтів чи насосів, продаються швидше, ніж старі будинки з централізованими системами.