На продаж виставили ракетну базу: який вигляд має розкішне підземне житло

У США у 60-х роках минулого століття функціонувала база міжконтинентальних балістичних ракет. Тепер підземні приміщення відреставрували та пропонують як житло.

Що відомо про житлові приміщення, який вигляд вони мають та скільки коштують, 24 Канал розповідає з посиланням на Luxury Property News.

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Коли й для чого побудували базу

У 1959 році в Аллені, що в американському штаті Канзас, побудували базу міжконтинентальних балістичних ракет Convair SM-65 Atlas. Вона була однією зі 132, зведених для зберігання такого типу ракет.

Як ракетна база стала житлом

У 2017 році базу переобладнали в підземний сімейний будинок. Тепер приміщення з'явилося на ринку нерухомості. За житло у шахті просять 749 000 доларів.

На перший погляд, внутрішній простір не надто затишний, адже більша його частина – порожній простір, призначення якого бути укриттям.

Який вигляд має житло, яке колись було ракетною базою: Фото Jam Press

Перші декілька кімнат не мають меблів і з'єднані тунелем. Однак вітальня та кухня об'єднані в одну простору зону. Всередині є дві спальні з килимовим покриттям, телевізорами та двоспальним ліжком. У квартирі також є пральна машина, духовка і холодильник, кімната з туалетом та душем, в яку є вхід зі спальні.

Окрім просторого житла, на території є злітно-посадкова смуга. Її довжина становить 380 метрів.

Загалом весь комплекс займає площу понад 1 400 квадратних метрів на 9,3 гектара відокремленої землі. Територія з усіх сторін оточена металевою сіткою і колючим дротом.