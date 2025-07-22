Ринок нерухомості Дубая побив рекорд: на яку суму укладені угоди щодо житла

Протягом першої половини 2025 року ринок нерухомості Дубая зафіксував суму в 117 мільярдів доларів, що на чверть більше, аніж торік. Таке зростання зумовлене цифровими реформами та політикою, сприятливою для інвесторів.

Згідно з даними Земельного департаменту Дубая, такий сплеск відображає стратегічний перехід країни від зростання транзакцій до довгострокових, стабільних інвестицій як з боку міжнародного капіталу, так і з боку місцевих домовласників, передає 24 Канал з посиланням на Times of India.

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Скільки угод було вкладено?

Земельний департамент Дубая зафіксував у першій половині 2025 року понад 125 тисяч угод з нерухомістю, що на 26% більше, аніж зафіксованих за аналогічний період торік.

Інтерес інвесторів продовжує зростати. Активними були понад 94 тисячі інвесторів й вони здійснилися понад 118 інвестицій на суму в приблизно 8,8 мільярда доларів США.

Зауважте! У першій половину 2024 року цей показник становив 63,8 мільярда доларів США, що означає значне збільшення загальної вартості інвестицій на 39%.

Чим зумовлений такий ріст?

Рекордні показники стали результатом стратегічного національного планування, тісно пов'язаного з такими ініціативами:

Дубайський економічний порядок денний D33,

Стратегією розвитку нерухомості до 2033 року.

Самі ці програми мають на меті зробити Дубай одним із 3 провідних економічних центрів світу, а сектор нерухомості перетворити на стабільну опору національного зростання.

Крім того, одним із ключових елементів цього розвитку стало прагнення перевести мешканців оренди у власників житла. І програма для тих, хто купує житло вперше, допомогла каталізувати цей перехід.

Також, оновлення законодавства, посилення захисту інвесторів і впровадження цифрових державних сервісів зміцнили довіру до ринку.