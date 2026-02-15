Скільки коштує ремонт будинку порівняно з квартирою: де витрати значно більші

Ремонт житла завжди потребує значних витрат, але сума може суттєво відрізнятися залежно від типу нерухомості. Власники приватних будинків часто витрачають більше, ніж власники квартир, через більшу кількість необхідних робіт.

Чому ремонт будинку обходиться дорожче?

Загальна вартість ремонту у будинку може бути більшою через непрогнозованість витрат, розповіла Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу.

Зазвичай витрати збільшуються через:

Більшу площу . Навіть коли вартість робіт за квадратний метр однакова, загальна сума вища просто через метраж. До того ж у будинку більше коридорів, сходи і підсобні приміщень, які теж потрібно ремонтувати.

. Навіть коли вартість робіт за квадратний метр однакова, загальна сума вища просто через метраж. До того ж у будинку більше коридорів, сходи і підсобні приміщень, які теж потрібно ремонтувати. Додаткові конструкції та зовнішні елементи . Власник будинку вкладається не лише у внутрішнє оздоблення, а й у фасад, покрівлю, водостоки, вхідну групу, інколи терасу або господарські прибудови.

. Власник будинку вкладається не лише у внутрішнє оздоблення, а й у фасад, покрівлю, водостоки, вхідну групу, інколи терасу або господарські прибудови. Інженерні системи . У будинку часто є автономне опалення, власна система водопостачання і каналізації. Якщо потрібно міняти котел, радіатори, труби або налаштовувати систему, це швидко збільшує бюджет і додає непередбачуваних витрат.

. У будинку часто є автономне опалення, власна система водопостачання і каналізації. Якщо потрібно міняти котел, радіатори, труби або налаштовувати систему, це швидко збільшує бюджет і додає непередбачуваних витрат. Стан будинку та приховані проблеми. У приватних будинках під час ремонту часто додаються питання з утепленням, електрикою, вентиляцією, гідроізоляцією або перекриттями. Такі роботи складно точно оцінити до старту, тому бюджет може рости вже в процесі.

Скільки коштує ремонт квартири й будинку у 2026 році?

У 2026 році ціна ремонту залежить від типу робіт, матеріалів і стану житла, зазначив рієлтор Володимир Іванюк. У середньому базовий ремонт квартири може коштувати приблизно від 6 тисяч гривень за квадратний метр, тоді як сучасний ремонт із якісними матеріалами часто перевищує 15 тисяч гривень за квадратний метр.

Наприклад, ремонт квартири площею 50 квадратних метрів може коштувати приблизно від 300 тисяч до 750 тисяч гривень залежно від складності робіт і рівня оздоблення.

Зверніть увагу! Ремонт будинку обходиться дорожче насамперед через більшу площу. Якщо площа становить 120 квадратних метрів, базовий ремонт може коштувати від 720 тисяч гривень. Якщо використовувати дорожчі матеріали або виконувати складніші роботи, сума може перевищити мільйон гривень.

На фінальну вартість також впливає і технічний стан житла. Якщо потрібно ремонтувати покрівлю, систему опалення або водопостачання, бюджет ремонту зростає ще більше, що і формує основну різницю між квартирою та приватним будинком.

Де комунальні платежі будуть більшими?