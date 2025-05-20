Чи можна робити ремонт у квартирі в суботу: що каже закон

Проведення ремонту, що супроводжується шумом, дозволений, згідно з українським законодавством, у певні дні та години. Якщо "режиму тиші" не дотримуватися, сусіди можуть поскаржитися, звернувшись до поліції або навіть до суду.

Багатоквартирні будинки належать до захищених обʼєктів. А згідно із законом "Про систему громадського здоров'я", шум на захищених об'єктах не повинен перевищувати рівень, встановлений державними медико-санітарними нормативами у відповідний час доби та певні дні, пише 24 Канал.

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Чи можна шуміти з ремонтом у суботу

Будівельні, ремонтні, відновлювальні або декоративні роботи, що супроводжуються значним шумом, забороняються:

у будні дні – з 21 до 8 години;

у вихідні дні – цілодобово;

у святкові дні – цілодобово.

Тобто робити гучний ремонт у суботу не можна. Однак є виняток: заборона не буде діяти, якщо заздалегідь отримати письмовий дозвіл усіх сусідів на тимчасові гучні роботи.



Гучний ремонт у суботу заборонений / Фото Pexels

Який рівень шуму є допустимим

Київський юрист Ігор Тетеря розповів, що шум не має перевищувати: вдень – до 40 децибелів, уночі – 30 децибелів.

Винятками з правил можуть бути випадки, коли:

під час ремонту шум не поширюється за межі квартири;

ремонтні роботи здійснюють для ліквідації наслідків аварії та інших надзвичайних ситуацій, що відбулися у квартирі.

Які штрафи загрожують гучним сусідам

Штраф для пересічних громадян може становити від 85 до 255 гривень (або від 255 до 510 гривень із конфіскацією "предметів порушення тиші" – у разі повторних випадків).

Для посадових осіб або громадян, які є суб'єктами господарської діяльності, передбачені більші штрафи. Якщо порушення виявили вперше, то мовиться про суму в межах 255 – 510 гривень. Якщо ж порушення зафіксували не одне й протягом року, то штраф становитиме від 850 до 2550 гривень із конфіскацією "предметів порушення тиші".