"Це фантастично": жінка показала, як з комірчини в маленькій квартирі зробити ще одну кімнату

Молода мама, на ім'я Челсі, знайшла винахідливе рішення, як збільшити житловий простір у своїй маленькій квартирі. Вона переоблаштувала звичайну комірчину на дитячу спальню.

Жінка дуже хотіла облаштувати окрему кімнату для своєї восьмимісячної донечки. Оскільки місця у помешканні було мало, вона взялася за переоблаштування комірчини. Своїм прикладом Челсі надихнула багатьох людей, розповідає 24 Канал, посилаючись на її тікток.

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Як молода мама облаштувала спальню з комірчини

До косметичного ремонту комірчина була звичайним місцем для зберігання верхнього одягу та настільних ігор. Челсі вирішила звільнити цю площу для більш раціонального та продуманого використання простору.

Я живу в однокімнатній квартирі з восьмимісячною дитиною і дуже хотіла, щоб у донечки був власний простір, де вона могла б почуватися комфортно,

– поділилася молода мама.

Першим кроком було оновлення стін свіжим шаром білої фарби, а далі Челсі взялася за декорування.

"Я обрала чарівні книжкові полиці у формі хмаринок і пофарбувала їх у ніжно-рожевий колір, щоб додати дівчачої атмосфери. Верхню частину стін прикрасили рожевим декором, а потім наклеїли милі наклейки з ведмедиками", – розповіла жінка.

До та після переоблаштування комірчини: дивіться відео

Коли оздоблення було готове, в спальні поставили дитяче ліжко, навпроти встановили камеру для стеження за сном.

"Чудовий результат!"

Дитяча кімната вийшла справді чарівною. Коментатори не могли пройти повз, щоб не залишити Челсі трохи компліментів:

"Ви виконали неймовірну роботу, виглядає фантастично!", "Чудовий результат!". "Ви — молодці. Мені дуже подобається",

– написали користувачі.

Оскільки в кімнаті немає вікна, двері залишаються постійно відчиненими, щоб забезпечити належну вентиляцію.