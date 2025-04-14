Женщина очень хотела обустроить отдельную комнату для своей восьмимесячной дочери. Поскольку места в доме было мало, она взялась за переоборудование кладовки. Своим примером Челси вдохновила многих людей, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ее тикток.

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Как молодая мама обустроила спальню из кладовки

До косметического ремонта кладовка была обычным местом для хранения верхней одежды и настольных игр. Челси решила освободить эту площадь для более рационального и продуманного использования пространства.

Я живу в однокомнатной квартире с восьмимесячным ребенком и очень хотела, чтобы у дочери было собственное пространство, где она могла бы чувствовать себя комфортно,

– поделилась молодая мама.

Первым шагом было обновление стен свежим слоем белой краски, а дальше Челси взялась за декорирование.

"Я выбрала очаровательные книжные полки в форме облаков и покрасила их в нежно-розовый цвет, чтобы добавить девчачьей атмосферы. Верхнюю часть стен украсили розовым декором, а потом наклеили милые наклейки с мишками", – рассказала женщина.

До и после переобустройства кладовки: смотрите видео

Когда отделка была готова, в спальне поставили детскую кровать, напротив установили камеру для слежения за сном.

"Замечательный результат!"

Детская комната получилась действительно волшебной. Комментаторы не могли пройти мимо, чтобы не оставить Челси немного комплиментов:

"Вы проделали невероятную работу, выглядит фантастически!", "Великолепный результат!". "Вы - молодцы. Мне очень нравится",

– написали пользователи.

Поскольку в комнате нет окна, двери остаются постоянно открытыми, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.