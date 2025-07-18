Ще одна країна заборонила громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість

У липні в Фінляндії почала діяти заборона на здійснення операцій з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив у рамках заходів із посилення національної безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен на платформі X (колишній твітер), інформує 24 Канал.

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Чому у Фінляндії заборонили продавати житло громадянам Росії та Білорусі?

Країн, які не дозволяють громадянам держави-агресорки та її посіпаки купувати у себе нерухомість стає більше. Наприкінці червня Сейм Латвії ухвалив закон, що забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати, отримувати в дар або обмінювати нерухомість. Цей закон повинен обмежити вплив гібридних загроз з непрямим придбанням нерухомості.

Тепер така заборона набула чинності в Фінляндії. Це сталося 15 липня 2025 року.

Міністр оборони Фінляндії назвав рішення "важливою реформою, яка надто довго залишалася невпровадженою". За його словами, необхідність таких обмежень існувала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але раніше ця проблема не отримувала політичного визнання.

Наприклад, попередній уряд у 2023 році вважав таку реформу недоцільною,

– зазначив Гяккянен.

Він також підкреслив, що після свого призначення на посаду міністра оборони оцінював відсутність таких обмежень як прорахунок, тому ініціював підготовку відповідного законопроєкту ще два роки тому. На його думку, це рішення є частиною комплексної підготовки до різноманітних загроз і спрямоване на посилення безпеки Фінляндії.

Зауважимо, наприкінці травня прикордонна служба Фінляндії оголосила про завершення зведення перших 35 кілометрів огорожі заввишки 4,5 метра вздовж закритого східного кордону з Росією.