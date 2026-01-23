Парадокс російського ринку житла: ціни ростуть попри падіння попиту

Російський ринок житлової нерухомості входить у 2026 рік із глибоким дисбалансом. Ціни на квартири продовжують зростати, тоді як доходи населення та реальний попит стрімко просідають, роблячи житло ще менш доступним.

Що відбувається з російським ринком нерухомості?

За оновленими даними, щоб придбати квартиру, середньостатистичному росіянину довелося б відкладати всю зарплату протягом 5 – 7 років без жодних витрат, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У великих містах ситуація ще складніша. У Москві ціна типової квартири дорівнює повному доходу більш ніж за 13 років, у Казані – майже за 11 років. Такий рівень цін робить купівлю житла практично недосяжною навіть для сімей зі стабільним доходом.

Подорожчання фіксують як на вторинному, так і на первинному ринках. Ціни на вторинне житло зросли приблизно на 8%, тоді як новобудови подорожчали в середньому на 14%.

До слова, за даними Trading Economics, мінімальна заробітна плата у Росії становить близько 22 тисяч рублів, що у доларовому еквіваленті – 220 доларів. Тоді як вартість квадратного метра сягнула близько 2 700 доларів, що унеможливлює купівлю житла для більшості населення.

Аналітики прогнозують, що тиск на ціни збережеться. Новобудови можуть додати ще 13 – 15% у вартості, а вторинний ринок – до 10%. Це лише поглиблює розрив між цінами та платоспроможністю населення.

Чому попит на житло в Росії падає?

На тлі зростання цін ринок демонструє протилежну динаміку за кількістю угод. Продажі житла в багатьох містах різко скоротилися. Найбільше падіння зафіксували у вкладеннях у площі під зведення будинків – 53%.

Основною причиною вважається зниження купівельної спроможності та проблеми з іпотекою. Банки значно скоротили видачу житлових кредитів, а без іпотеки більшість громадян не можуть дозволити собі купівлю квартири.

Що відбувається з елітною нерухомістю?

Криза торкнулася й елітної нерухомості, який раніше вважали відносно стійким. Попит на дорогі об'єкти залишається низьким, а покупців на преміальні будинки та квартири небагато. Рієлтори назвали це "ефектом Доліної".

Частина елітних об'єктів роками не знаходить власників. Власники змушені поступово знижувати ціни, щоб бодай якось активізувати інтерес. У результаті навіть престижна нерухомість дедалі частіше продається значно дешевше від початкових очікувань, що лише підкреслює глибину кризи на російському ринку житла.