Говорят, им интересовались Дональд Трамп и Тейлор Свифт: в Британии продают 700-летний замок

В Великобритании выставили на продажу замок, которому 700 лет. Есть слухи, что его покупкой интересовались президент США Дональд Трамп и певица Тейлор Свифт.

О замке, который выставили на продажу впервые за его историю, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

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В Британии за рекордную сумму продают древний замок

Расположен замок Рипли вблизи города Харрогит, что в Северном Йоркшире.

Его цена – 21 миллион фунтов стерлингов, то есть примерно 25,5 миллиона долларов. Если здание удастся продать, то оно станет самой дорогой недвижимостью, которую когда-либо продавали в Великобритании за пределами Лондона. Это в 55 раз дороже средней цены на дом в этом курортном городке.

На территории замка есть озеро, паб, вертолетная площадка, автостоянка, магазин. История замка достигает еще 13 век.



В Великобритании продают замок, который имеет 700-летнюю историю / Фото SWNS

Замком интересовались Трамп и Свифт

Замком владеют сэр Томас и леди Эмма Ингилби. Однако недавно супруги сообщили, что планируют продать имение, чтобы "путешествовать".

Всему рано или поздно приходит конец. У нас всегда был перечень работ, которые нужно выполнить в замке, чтобы сохранить его на будущее. Мы достигли всего в этом списке, поэтому пришло время двигаться дальше,

– отметил сэр Томас.

Леди Ингилби рассказала, что ходили слухи о том, что президент США Дональд Трамп и певица Тейлор Свифт рассматривали покупку замка. Женщина не против, чтобы кто-то из них стал новым владельцем или владелицей имения.



Поговаривают, покупкой замка интересовались Дональд Трамп и Тейлор Свифт / Фото SWNS

Однако тот, кто возьмется за замок, будет иметь немало работы. Ведь только за последние 5 лет на его реконструкцию потратили колоссальные 2,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть более 3 миллионов долларов.