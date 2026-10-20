Более 100 тысяч гривен в месяц: где в Украине дороже всего снимать дом

Аренда домов в Украине может стоить более 100 тысяч гривен в месяц, но в некоторых областях цены значительно ниже. При этом наибольший рост спроса зафиксирован в Черновицкой области, где аренда стоит в несколько раз дешевле, чем в Киевской области.

Где в Украине дороже всего снимать дом

По данным исследования OLX Недвижимость для 24 Канала, дороже всего арендовать дом в Киевской области. В сентябре 2026 года медианная стоимость аренды составляла 134 тысячи гривен в месяц.

Такие цены в Киевской области объясняются дорогой арендой домов в столице и пригороде.

Например, летом 2026 года в Козине медианная стоимость аренды превышала 400 тысяч гривен, в Вишенках составляла около 175 тысяч гривен, а в Гатном и Гнидине – более 100 тысяч гривен в месяц. Дороже также стоят дома с резервным электропитанием и автономным отоплением.

В других областях Украины медианные цены на аренду домов такие:

Закарпатская – 36 тысяч гривен;

– 36 тысяч гривен; Днепропетровская – 34 тысячи гривен;

– 34 тысячи гривен; Одесская – 31 тысяча гривен;

– 31 тысяча гривен; Черновицкая – 30,4 тысячи гривен;

– 30,4 тысячи гривен; Львовская – 29 тысяч гривен;

– 29 тысяч гривен; Ивано-Франковская – 26 тысяч гривен;

– 26 тысяч гривен; Харьковская – 22 тысячи гривен.

В каких областях больше всего вырос спрос на аренду домов

Больше всего спрос на долгосрочную аренду домов вырос в Черновицкой области. В сентябре 2026 года количество откликов на объявления увеличилось на 163% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В Закарпатье количество откликов выросло на 110%, а в Ивано-Франковской области – на 105%.

В других областях спрос на аренду домов также вырос:

Львовская – на 70%;

Киевская – на 34%;

Харьковская – на 30%;

Одесская – на 1%.

Зато в Днепропетровской области количество откликов на объявления сократилось на 17%, хотя медианная стоимость аренды домов за год выросла на 36%. В Одесской области и спрос, и цена увеличились лишь на 1%.

Рост спроса на аренду домов в западных областях связывают, в частности, с ситуацией в сфере безопасности. В преддверии зимы украинцы также обращают внимание на дома, где можно пользоваться альтернативными источниками воды, электроэнергии и тепла во время отключений.

Напомним, в сентябре 2026 года спрос на аренду однокомнатных квартир в Киеве снизился на 20%, а двухкомнатных – на 22% по сравнению с августом. При этом цены на жилье практически не изменились.