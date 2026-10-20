Де в Україні найдорожче орендувати будинок

За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, найдорожче орендувати будинок у Київській області. У вересні 2026 року медіанна вартість оренди становила 134 тисячі гривень на місяць.

Такі ціни на Київщині пояснюють дорогою орендою будинків у столиці та передмісті.

Наприклад, улітку 2026 року в Козині медіанна вартість оренди перевищувала 400 тисяч гривень, у Вишеньках становила близько 175 тисяч гривень, а в Гатному та Гнідині – понад 100 тисяч гривень на місяць. Дорожче також коштують будинки з резервним електроживленням та автономним опаленням.

В інших областях України медіанні ціни на оренду будинків такі:

Закарпатська – 36 тисяч гривень;

– 36 тисяч гривень; Дніпропетровська – 34 тисячі гривень;

– 34 тисячі гривень; Одеська – 31 тисяча гривень;

– 31 тисяча гривень; Чернівецька – 30,4 тисячі гривень;

– 30,4 тисячі гривень; Львівська – 29 тисяч гривень;

– 29 тисяч гривень; Івано-Франківська – 26 тисяч гривень;

– 26 тисяч гривень; Харківська – 22 тисячі гривень.

У яких областях найбільше зріс попит на оренду будинків

Найбільше попит на довгострокову оренду будинків зріс у Чернівецькій області. У вересні 2026 року кількість відгуків на оголошення збільшилася на 163% порівняно з тим самим місяцем минулого року. На Закарпатті кількість відгуків зросла на 110%, а на Івано-Франківщині – на 105%.

В інших областях попит на оренду будинків також зріс:

Львівська – на 70%;

Київська – на 34%;

Харківська – на 30%;

Одеська – на 1%.

Натомість у Дніпропетровській області кількість відгуків на оголошення скоротилася на 17%, хоча медіанна вартість оренди будинків за рік зросла на 36%. В Одеській області й попит, і ціна збільшилися лише на 1%.

Зростання попиту на оренду будинків у західних областях пов'язують, зокрема, з безпековою ситуацією. Напередодні зими українці також звертають увагу на будинки, де можна користуватися альтернативними джерелами води, електроенергії та тепла під час відключень.

Нагадаємо, у вересні 2026 року попит на оренду однокімнатних квартир у Києві знизився на 20%, а двокімнатних – на 22% порівняно із серпнем. Водночас ціни на житло майже не змінилися.