Де в Україні найдорожче орендувати будинок
За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, найдорожче орендувати будинок у Київській області. У вересні 2026 року медіанна вартість оренди становила 134 тисячі гривень на місяць.
Такі ціни на Київщині пояснюють дорогою орендою будинків у столиці та передмісті.
Наприклад, улітку 2026 року в Козині медіанна вартість оренди перевищувала 400 тисяч гривень, у Вишеньках становила близько 175 тисяч гривень, а в Гатному та Гнідині – понад 100 тисяч гривень на місяць. Дорожче також коштують будинки з резервним електроживленням та автономним опаленням.
В інших областях України медіанні ціни на оренду будинків такі:
- Закарпатська – 36 тисяч гривень;
- Дніпропетровська – 34 тисячі гривень;
- Одеська – 31 тисяча гривень;
- Чернівецька – 30,4 тисячі гривень;
- Львівська – 29 тисяч гривень;
- Івано-Франківська – 26 тисяч гривень;
- Харківська – 22 тисячі гривень.
У яких областях найбільше зріс попит на оренду будинків
Найбільше попит на довгострокову оренду будинків зріс у Чернівецькій області. У вересні 2026 року кількість відгуків на оголошення збільшилася на 163% порівняно з тим самим місяцем минулого року. На Закарпатті кількість відгуків зросла на 110%, а на Івано-Франківщині – на 105%.
В інших областях попит на оренду будинків також зріс:
- Львівська – на 70%;
- Київська – на 34%;
- Харківська – на 30%;
- Одеська – на 1%.
Натомість у Дніпропетровській області кількість відгуків на оголошення скоротилася на 17%, хоча медіанна вартість оренди будинків за рік зросла на 36%. В Одеській області й попит, і ціна збільшилися лише на 1%.
Зростання попиту на оренду будинків у західних областях пов'язують, зокрема, з безпековою ситуацією. Напередодні зими українці також звертають увагу на будинки, де можна користуватися альтернативними джерелами води, електроенергії та тепла під час відключень.
Нагадаємо, у вересні 2026 року попит на оренду однокімнатних квартир у Києві знизився на 20%, а двокімнатних – на 22% порівняно із серпнем. Водночас ціни на житло майже не змінилися.