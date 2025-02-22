Буча, Бровары, Вишневое: какие цены на аренду квартир в городах-спутниках Киева

Цены на аренду квартир в городах, расположенных вблизи Киева, зависят от нескольких факторов, в частности от близости к столице и наличие удобного транспортного сообщения. Поэтому в некоторых городах снять жилье дороже, в других наоборот – цены ниже.

О том, сколько в месяц приходится платить за аренду жилья в городах неподалеку от Киева, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Finance.ua.

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Сколько стоит аренда в Вишневом

Вишневое – один из самых дорогих пригородов Киева. Город расположен близко к столице и имеет развитую инфраструктуру. Снимать там смарт-квартиру стоит 9 –9,5 тысячи гривен в месяц. А за однокомнатную квартиру в новостройке в среднем придется выложить 12 – 14 тысяч гривен. Аренда жилья вторичного рынка доступна от 7 тысяч гривен. Цены на аренду двухкомнатных квартир стартуют от 14 тысяч грн в месяц.

Какие цены в Ирпене и Буче

Рынок жилья в Ирпене и Буче все еще ощущает последствия войны. Ведь эти города были под оккупацией, а многие дома подверглись разрушениям. Несмотря на это, аренда недвижимости там достаточно популярна. Смарт-квартиры предлагают от 7 тысяч гривен, однокомнатные квартиры в новостройках стоят однокомнатные квартиры в новостройках стоят 10 – 12 тысяч гривен. За месяц аренды старой квартиры в советских домах придется отдать от 7 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры доступны от 13 тысяч гривен.

Эксперт по недвижимости АН Profi Realt Анна Митченко объяснила, что в Буче и Ирпене после деоккупации спрос на аренду есть, однако не такой высокий, как был до 2022 года.



Сколько стоит аренда квартир в городах-спутниках Киева / Данные Finance.ua

Стоимость аренды жилья в Броварах

Бровары – популярный город для аренды квартир среди тех, кто работает в Киеве. Город имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортное сообщение. Чтобы снять там смарт-квартиру, нужно отдать в месяц от 8 тысяч гривен. Однокомнатная квартира в новостройке стоит 11 – 13 тысяч гривен в месяц, в старых домах – от 6,5 тысячи гривен. Двухкомнатные квартиры сдают от 12,5 тысячи гривен в месяц.

Цены в Борисполе

Борисполь – один из самых доступных вариантов среди пригородов Киева для аренды жилья. Смарт-квартиры можно найти от 7,5 тысячи гривен в месяц. Однокомнатные квартиры в новостройках предлагают за 11 – 13 тысяч, а в старых домах – от 6 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры сдают от 12 тысяч гривен.

От чего зависит стоимость аренды

По словам Анны Митченко, цены на квартиры зависят от многих факторов: насколько близко город расположен к Киеву, есть ли удобное транспортное сообщение, близко ли школы, детсады, медучреждения, торговые центры, парки, зоны отдыха. Важным также является уровень безопасности и энергонезависимости во время отключений света. Кроме того, влияние на стоимость аренды имеют локация квартиры, ремонт в ней, этаж, удаленность от остановки транспорта, престижность ЖК и тому подобное.