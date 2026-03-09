На 20 – 30% быстрее забирают: сколько киевляне переплачивают за квартиру в автономном доме

Коммунальный коллапс из-за атак России на критическую инфраструктуру в январе –феврале изменил рынок недвижимости Киева. Автономность жилья закладывается в цену аренды, а старый фонд часто вынуждены продавать со скидкой.

Как автономность дома влияет на цену аренды и покупки?

В первую очередь покупатели и арендаторы начали смотреть на инженерную устойчивость жилья, а не планировку или фасады. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

По словам обозревателя, после сложной зимы 2025 – 2026 годов жизнеспособность помещения стала приоритетом в запросах на аренду или покупку недвижимости, в частности наличие автономного электропитания и стабильность водо- и теплоснабжения.

Виктория Берещак Обозреватель рынка недвижимости На рынке аренды квартиры в домах с резервным электропитанием сдавались на 20 – 30% быстрее и имели премию к цене на уровне 25 – 35%. На рынке покупки старый жилой фонд без модернизированных систем все чаще продается с дисконтом 7 – 12%.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости, этой зимой в Киеве происходило и точечное перемещение арендаторов между районами, а также рост запроса на аренду жилья от 1 до 3 месяцев там, которые были меньшие проблемы с отоплением.

Разрыв в спросе и ликвидности, когда автономное жилье сдается и продается быстрее, а старый фонд без модернизированных систем дольше "висит" на рынке или требует дисконта, не является реакционным явлением, говорит Виктория Берещак.

Это не временная реакция на сложную зиму, а структурное изменение критериев выбора: инженерная надежность перешла из категории комфорта в категорию финансового риска. Фактически рынок начал закладывать коммунальную устойчивость в стоимость жилья как в покупке, так и в аренде,

– отмечает Виктория Берещак.

Обратите внимание! Из-за сложной зимы рынок аренды жилья в большинстве крупных городов Украины, вероятно, будет находиться на паузе как минимум до конца отопительного сезона. В основном рост цен не фиксируют, однако точечно они случаются в областных центрах, которые принимают людей с прифронтовых или временно оккупированных территорий.

Где больше всего выросли цены на аренду квартир?

Подорожание аренды жилья произошло не только в условно безопасных регионах Украины, а областях, где продолжаются боевые действия. По данным ЛУН, по состоянию на 9 марта прирост средней цены месячной аренды однокомнатной квартиры за последний год был самым большим:

в Харькове +38% – до 5,5 тысячи гривен;

в Ужгороде + 31% – до 22 тысяч гривен;

в Тернополе +26% – до 12 тысяч гривен;

в Одессе +25% – до 10 тысяч гривен;

в Виннице +22% – до 14 тысяч гривен;

в Хмельницком и Черкассах +20% – до 12 тысяч гривен.

Данные ЛУН об изменении средних цен на аренду однокомнатки / Инфографика ЛУН

В то же время средние цены на аренду однокомнатных квартир не изменились в Киеве, Днепре и Ровно и Днепре. Рост до 10% зафиксировали во Львове.

Что изменится в строительстве жилья?