На 20 – 30% быстрее забирают: сколько киевляне переплачивают за квартиру в автономном доме
- Автономность жилья в Киеве стала важным фактором, влияющим на цену аренды и покупки, поскольку коммунальная устойчивость теперь считается финансовым риском.
- Спрос на автономное жилье вырос, в то же время старый фонд без модернизированных систем требует скидок, чтобы быть конкурентоспособным на рынке.
Коммунальный коллапс из-за атак России на критическую инфраструктуру в январе –феврале изменил рынок недвижимости Киева. Автономность жилья закладывается в цену аренды, а старый фонд часто вынуждены продавать со скидкой.
Как автономность дома влияет на цену аренды и покупки?
В первую очередь покупатели и арендаторы начали смотреть на инженерную устойчивость жилья, а не планировку или фасады. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Смотрите также 25 – 30% первого взноса: выгодно ли брать квартиру в ипотеку в 2026 году
По словам обозревателя, после сложной зимы 2025 – 2026 годов жизнеспособность помещения стала приоритетом в запросах на аренду или покупку недвижимости, в частности наличие автономного электропитания и стабильность водо- и теплоснабжения.
На рынке аренды квартиры в домах с резервным электропитанием сдавались на 20 – 30% быстрее и имели премию к цене на уровне 25 – 35%. На рынке покупки старый жилой фонд без модернизированных систем все чаще продается с дисконтом 7 – 12%.
Как отметила обозреватель рынка недвижимости, этой зимой в Киеве происходило и точечное перемещение арендаторов между районами, а также рост запроса на аренду жилья от 1 до 3 месяцев там, которые были меньшие проблемы с отоплением.
Разрыв в спросе и ликвидности, когда автономное жилье сдается и продается быстрее, а старый фонд без модернизированных систем дольше "висит" на рынке или требует дисконта, не является реакционным явлением, говорит Виктория Берещак.
Это не временная реакция на сложную зиму, а структурное изменение критериев выбора: инженерная надежность перешла из категории комфорта в категорию финансового риска. Фактически рынок начал закладывать коммунальную устойчивость в стоимость жилья как в покупке, так и в аренде,
– отмечает Виктория Берещак.
Обратите внимание! Из-за сложной зимы рынок аренды жилья в большинстве крупных городов Украины, вероятно, будет находиться на паузе как минимум до конца отопительного сезона. В основном рост цен не фиксируют, однако точечно они случаются в областных центрах, которые принимают людей с прифронтовых или временно оккупированных территорий.
Где больше всего выросли цены на аренду квартир?
Подорожание аренды жилья произошло не только в условно безопасных регионах Украины, а областях, где продолжаются боевые действия. По данным ЛУН, по состоянию на 9 марта прирост средней цены месячной аренды однокомнатной квартиры за последний год был самым большим:
в Харькове +38% – до 5,5 тысячи гривен;
в Ужгороде + 31% – до 22 тысяч гривен;
в Тернополе +26% – до 12 тысяч гривен;
в Одессе +25% – до 10 тысяч гривен;
в Виннице +22% – до 14 тысяч гривен;
в Хмельницком и Черкассах +20% – до 12 тысяч гривен.
Данные ЛУН об изменении средних цен на аренду однокомнатки / Инфографика ЛУН
В то же время средние цены на аренду однокомнатных квартир не изменились в Киеве, Днепре и Ровно и Днепре. Рост до 10% зафиксировали во Львове.
Что изменится в строительстве жилья?
Новые дома в Украине больше не будут возводить без укрытий. Президент подписал закон, который устанавливает новые требования к строительству жилья и инфраструктурных объектов.
Уже на этапе проекта дома будут предусматривать укрытия. Также закон предусматривает включение в градостроительную документацию защитных сооружений гражданской защиты. При разработке генпланов городов должны учитывать планирование укрытий.