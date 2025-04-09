Сколько в апреле стоит аренда квартир в Киеве: актуальные цены в районах
- Аренда однокомнатных квартир в Киеве варьируется от 9 тысяч гривен в Деснянском районе до 37,6 тысяч в Печерском.
- Цена аренды зависит от года возведения: новостройки (после 2010 года) имеют более высокие ставки.
Цены на аренду квартир в Киеве отличаются в зависимости от района. Дешевле всего снимать жилье в Деснянском, дороже всего в Печерском.
Об актуальных ценах на аренду жилья в столице в апреле 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.
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Какие цены на аренду однокомнатного жилья в Киеве
Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Печерском районе, меньше всего придется выложить в Деснянском. Разница в ценах очень ощутима. Аренда за месяц в разных районах стоит:
- Деснянский – 9 тысяч гривен;
- Святошинский – 13 тысяч гривен;
- Днепровский – 14 тысяч гривен;
- Оболонский – 14,6 тысячи гривен;
- Дарницкий – 15,5 тысячи гривен;
- Соломенский – 16 тысяч гривен;
- Подольский – 18 тысяч гривен;
- Голосеевский – 20 тысяч гривен;
- Шевченковский – 23 тысяч гривен;
- Печерский – 37,6 тысячи гривен.
Сколько стоит снимать двух- и трехкомнатные квартиры
Цены на аренду двухкомнатного жилья колеблются от 10 тысяч гривен в месяц в Деснянском районе до 46 тысяч – в Печерском.
Актуальные цены на двухкомнатные квартиры в районах Киева / Инфографика ЛУН
В сегменте трехкомнатных квартир самые дешевые квартиры также предлагают в Деснянском районе (средняя стоимость – 14 тысяч гривен), а самые дорогие – в Печерском (75,3 тысячи гривен).
К слову, в столице средние цены за аренду квартиры отличаются и от года застройки. Например, среди однокомнатного жилья самые дорогие предложения в новостройках (возведенные после 2010 года) – 20 тысяч гривен. В сегменте двухкомнатных квартир самыми дорогими являются те, которые в дореволюционных домах (возведены до 1918 года) – 35 тысяч гривен и в новостройках – 37 тысяч. Трехкомнатные квартиры самые дорогие в новостройках: средняя цена – 66 тысяч в месяц.