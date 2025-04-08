О том, где в Украине можно стать владельцем однокомнатной квартиры за сумму до 20 тысяч долларов, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛУН.

Обратите внимание Как за три года изменились цены на квартиры в Ивано-Франковске: какое жилье подорожало больше всего

Где в Украине самые дешевые квартиры

Самые дешевые однокомнатные квартиры на вторичном рынке в апреле 2025 года продают в Запорожье. Средняя цена – 17,5 тысячи долларов. За последние 6 месяцев стоимость жилья упала еще на 3%. Это обусловлено приближением линии фронта и усилением российских атак на город.

Далее идет Николаев. Там однокомнатные квартиры предлагают за 20 тысяч долларов. Это на 2% дешевле, чем было полгода назад.

В Харькове однокомнатное жилье в среднем стоит 21 тысяча долларов. Цена за последние 6 месяцев поднялась на 5%. Недвижимость подорожала и в Сумах – на 8%. Сейчас одноконное жилье там продают за 22,7 тысячи долларов.

В пятерку городов с самыми дешевыми квартирами вошел Кропивницкий. Там однокомнатное жилье стоит 27,5 тысячи долларов. Цена за последние полгода не изменилась.

Цены на квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Какие цены на жилье в других городах

Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагают в Львове. Там средняя цена не меняется в течение последнего полугода и составляет 65 тысяч долларов. В Ужгороде такое жилье продают за 64 тысячи долларов, что на 16% дороже, чем 6 месяцев до того.

В тройку городов с самой дорогой недвижимостью вошел и Киев. В столице цены подпрыгнули на 5% – до 63 тысяч долларов за однокомнатную квартиру.

В Черновцах такое жилье продают за 51 тысячу долларов, у Ровно – за 47,5 тысячи долларов. Квартиры в этих городах выросли в цене на 6 и 7% соответственно.

Заметим, что за март жилье наиболее ощутимо подорожало в Черниговской и Харьковской областях. Зато наибольшее падение цен зафиксировали в Одесской и Житомирской.