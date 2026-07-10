Год постройки имеет значение: в каких домах Львова аренда самая дорогая

Во Львове стоимость аренды зависит не только от количества комнат, но и от года постройки дома. Дороже всего арендаторам обходятся квартиры в домах, построенных после 2010 года, а жилой фонд более старого строительства, как правило, дешевле.

Как год постройки влияет на стоимость аренды во Львове

Как сообщает ЛУН, самые высокие медианные цены на аренду во Львове – в новостройках.

Среди однокомнатных квартир дороже всего стоит жилье в домах, построенных после 2010 года, – 24 тысячи гривен. Австрийский люкс также держится в верхней части рынка: такие квартиры сдаются за 20 тысяч гривен. Зато в советских типовых проектах однокомнатная квартира стоит заметно дешевле – 14 тысяч гривен.

Разница между более новым и типовым советским жильем достигает 10 тысяч гривен. То есть даже в самом небольшом формате квартир год постройки заметно влияет на цену. Австрийский люкс по-прежнему дороже советских типовых домов, но все равно дешевле новостроек.

Среди двухкомнатных квартир самыми дорогими также остаются дома, построенные после 2010 года. Такое жилье сдается за 33 тысячи гривен. В австрийском люксе двухкомнатные квартиры стоят 24 тысячи гривен, в советских типовых проектах – 16 тысяч гривен, а в хрущевках – 15 тысяч гривен.

В двухкомнатных квартирах разрыв еще больше. Жилье в новостройке более чем вдвое дороже, чем в хрущевке. Если сравнивать эти два типа домов, разница составляет 18 тысяч гривен.

Среди трехкомнатных квартир достаточно данных имеется только по новостройкам после 2010 года. Такое жилье во Львове сдается за 44 тысячи гривен.

По данным ЛУН, предложений трехкомнатных квартир в других типах домов недостаточно, чтобы сравнивать их между собой. Поэтому в этом сегменте показательными остаются только новостройки.

Средняя стоимость аренды по годам постройки / Инфографика ЛУН

Напомним, что стоимость аренды во Львове также зависит от района. Однокомнатные квартиры дороже всего сдаются в Шевченковском и Сиховском районах – их стоимость составляет более 22 тысяч гривен, а дешевле всего – в Галицком – 18 тысяч гривен.

Среди двухкомнатных квартир самая высокая цена в Шевченковском районе – 31 тысяча гривен. Дешевле всего такое жилье стоит в Галицком районе – 22,5 тысячи гривен.