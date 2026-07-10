Як рік забудови впливає на вартість оренди у Львові

Як повідомляє ЛУН, найвищі медіанні ціни оренди у Львові – у новобудовах.

Серед однокімнатних квартир найдорожче коштує житло у будинках після 2010 року – 24 тисячі гривень. Австрійський люкс теж тримається у верхній частині ринку: такі квартири здають за 20 тисяч гривень. Натомість у радянських типових проєктах однокімнатне житло коштує помітно менше – 14 тисяч гривень.

Різниця між новішим і типовим радянським житлом сягає 10 тисяч гривень. Тобто навіть у найменшому форматі квартир рік забудови помітно впливає на ціну. Австрійський люкс залишається дорожчим за радянські типові будинки, але все одно дешевший за новобудови.

Серед двокімнатних квартир найдорожчими також залишаються будинки після 2010 року. Таке житло здають за 33 тисячі гривень. В австрійському люксі двокімнатні квартири коштують 24 тисячі гривень, у радянських типових проєктах – 16 тисяч гривень, а в хрущовках – 15 тисяч гривень.

У двокімнатних квартирах розрив ще більший. Житло у новобудові більш ніж удвічі дорожче, ніж у хрущовці. Якщо порівнювати ці два типи будинків, різниця становить 18 тисяч гривень.

Серед трикімнатних квартир достатньо даних є лише щодо новобудов після 2010 року. Таке житло у Львові здають за 44 тисячі гривень.

За даними ЛУН, пропозицій трикімнатних квартир в інших типах будинків замало, щоб порівнювати їх між собою. Тому в цьому сегменті показовими залишаються лише новобудови.

Середня вартість оренди за роками забудови / Інфографіки ЛУН

Нагадаємо, що вартість оренди у Львові також залежить від району. Однокімнатні квартири найдорожче здають у Шевченківському та Сихівському районах – їх вартість становить понад 22 тисячі гривень, а найдешевше у Галицькому – 18 тисяч гривень.

Серед двокімнатних квартир найвища ціна у Шевченківському районі – 31 тисяча гривень. Найдешевше таке житло коштує у Галицькому районі – 22,5 тисячі гривень.