Арендная плата выросла до 85%: в каких областях квартиры подорожали сильнее всего
В мае арендная плата за квартиры в Украине заметно выросла в нескольких регионах. Наиболее резкую динамику продемонстрировали прифронтовые области, однако самыми дорогими для арендаторов остаются западные регионы и Киевская область.
Как изменилась аренда однокомнатных квартир
Однокомнатные квартиры быстрее всего дорожали в Запорожской и Харьковской областях, сообщает OLX Недвижимость.
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Но если смотреть не на проценты, а на сумму аренды, самыми дорогими среди перечисленных регионов остаются Закарпатье и Ивано-Франковская область. В сегменте однокомнатных квартир:
- Запорожская область – +60%, до 8 тысяч гривен;
- Харьковская область – +44%, до 6,5 тысячи гривен;
- Полтавская область – +25%, до 10 тысяч гривен;
- Закарпатская область – +31%, до 21,8 тысячи гривен;
- Ивано-Франковская область – +29%, до 16 тысяч гривен.
В Запорожской и Харьковской областях цены выросли быстрее, но стоимость аренды остается ниже, чем на западе страны. Такую динамику в прифронтовых регионах связывают с меньшим количеством доступных квартир и внутренней миграцией.
Как подорожали двухкомнатные квартиры
Аналогичная ситуация и с двухкомнатными квартирами. Сильнее всего цены выросли в Харьковской и Запорожской областях, но самой дорогой среди упомянутых регионов снова является Закарпатская область.
Цены изменились следующим образом:
- Харьковская область – +85%, до 12 тысяч гривен;
- Запорожская область – +69%, до 11 тысяч гривен;
- Закарпатская область – +42%, до 26,4 тысячи гривен.
Разница хорошо заметна именно на примере двухкомнатных квартир. В Харьковской области арендная плата выросла сильнее всего, но все равно остается более чем в два раза ниже, чем в Закарпатской области.
Что происходит с арендой трехкомнатных квартир
Трехкомнатные квартиры также заметно подорожали в прифронтовых областях. В то же время среди регионов с заметным ростом есть и Киевская область, где цена выше, чем в Харьковской, Запорожской и Кировоградской областях.
Аренда трехкомнатных квартир изменилась следующим образом:
- Харьковская область – +67%, до 15 тысяч гривен;
- Запорожская область – +51%, до 13 тысяч гривен;
- Кировоградская область – +40%, до 14 тысяч гривен;
- Киевская область – +32%, до 20 тысяч гривен.
В сегменте трехкомнатных квартир прифронтовые области вновь демонстрируют самые высокие темпы роста. Но в Киевской области ситуация иная: аренда там выросла не так резко, зато стоит дороже, чем в регионах с более высокими показателями.
Где сложнее всего снять однокомнатную квартиру
На рынке аренды первое место по количеству откликов заняла Запорожская область. Несмотря на близость к линии фронта, спрос на однокомнатные квартиры там остается высоким: одно объявление в среднем получало 35 откликов.
Заметный интерес к аренде однокомнатного жилья наблюдается также в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях.