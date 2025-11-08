Целых 35%: где в Украине арендовать квартиру стало ощутимо дешевле

За последние полгода в части областей Украины аренда жилья упала в цене. В частности, снимать трехкомнатное жилье в одном из городов стало аж на 35% дешевле.

Как изменились цены на аренду квартир в регионах Украины с мая 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Как изменились цены на аренду однокомнатных квартир?

За последние полгода средняя стоимость аренды однокомнатного жилья пошла на спад в таких городах:

Киев – на 6%;

Ровно – на 12%;,

Чернигов – на 17%;

Сумы – на 28%.

В части областных центров цены остались на прежнем уровне. Речь идет о Луцке, Черновцы, Тернополь, Житомир, Николаев, Одессу, Запорожье, Днепр, Полтаву, Черкассы. Зато во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Хмельницком и Кропивницком снимать квартиру стало дороже. Самый ощутимый скачок цен зафиксировали в Ивано-Франковске – на 17%.

В общем больше всего аренда однокомнатного жилья бьет по кошельку в Ужгороде – 19,9 тысячи гривен в месяц, Львове – 17,5 тысячи гривен, Киеве – 17 тысяч гривен.



Цены на аренду однокомнатных квартир в городах Украины / Инфографика ЛУН

Как изменились цены на аренду двухкомнатных квартир?

За последние полгода средняя стоимость аренды двухкомнатного жилья снизилась в таких городах:

Запорожье – на 4%;

Николаев – на 6%;

Одесса – на 10%;

Чернигов – на 12%;

Киев – на 15%;

Сумы – на 33%.

В ряде областных центров цены остались стабильными – Луцк, Ровно, Тернополь, Черновцы, Житомир, Днепр, Полтава, Черкассы, Кропивницкий.

Зато во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Хмельницком и Харькове аренда двухкомнатных квартир подорожала. Наибольший рост зафиксирован в Харькове и Виннице – на 17%.

Самая высокая средняя стоимость аренды двухкомнатного жилья сейчас в Ужгороде – 25,3 тысячи гривен в месяц, Киеве – 23 тысячи гривен, Львове – 21 тысяча.



Цены на аренду двухкомнатных квартир в городах Украины / Инфографика ЛУН

Как изменились цены на аренду трехкомнатных квартир?

За последние шесть месяцев арендовать трехкомнатную квартиру стало дешевле в городах:

Днепр – на 65;

Киев – на 16%;

Сумы – на 20%;

Одесса – на 35%.

Неизменными цены остались в таких городах как Луцк, Тернополь, Черновцы, Хмельницкий, Николаев, Чернигов, Полтава, Запорожье. Подорожала аренда трехкомнатного жилья во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Житомире, Виннице, Харькове. Ощутимо выросли цены в Ивано-Франковске – на 27%.

Самая высокая средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в Киеве – 42,1 тысячи гривен, Львове – 25,3 тысячи гривен, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе – по 19 тысяч.



Цены на аренду трехкомнатных квартир в городах Украины / Инфографика ЛУН

Интересно, что согласно квартального отчета ЛУН по состоянию на начало октября 2025 года падение цен на аренду однокомнатных квартир фиксировали только в Сумах (на 30%), двухкомнатных – в Киеве (на 4%), трехкомнатных – в Киеве (на 1%) и Сумах (на 45%). Зато в Одессе в то время по сравнению с шестью месяцами ранее было подорожание, в частности однокомнатных квартир аж на 50%.

Что известно о последних новостях на рынке аренды в Украине?

Аренда жилого вагончика в Киеве стоит от 2,4 до 4 тысяч гривен в месяц, но к этой сумме добавляются расходы на доставку, установку и обустройство жилья. Их можно эксплуатировать в течение всего года – они удобны в транспортировке и быстро монтируются. Кроме того, аренда таких вагончиков стоит дешевле, чем жилье в квартире или частном доме.

В ноябре 2025 года средняя стоимость аренды жилья в Киеве уменьшилась примерно на 10%, особенно в спальных районах и пригороде. Аренда однокомнатных квартир колеблется от 9 800 гривен в Деснянском районе до 33,7 тысячи гривен в Печерском, а трехкомнатные апартаменты можно снять по цене от 15 до 67,5 тысячи гривен в зависимости от локации.