Аж на 35%: де в Україні орендувати квартиру стало відчутно дешевше

За останні пів року в частині областей України оренда житла впала в ціні. Зокрема, винаймати трикімнатне помешкання в одному з міст стало аж на 35% дешевше.

Як змінилися ціни на оренду квартир в регіонах України з травня 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Як змінилися ціни на оренду однокімнатних квартир?

За останні пів року середня вартість оренди однокімнатного житла пішла на спад у таких містах:

Київ – на 6%;

Рівне – на 12%;,

Чернігів – на 17%;

Суми – на 28%.

У частині обласних центрів ціни залишилися на попередньому рівні. Йдеться про Луцьк, Чернівці, Тернопіль, Житомир, Миколаїв, Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Полтаву, Черкаси. Натомість у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Хмельницькому та Кропивницькому винаймати квартиру стало дорожче. Найвідчутніший стрибок цін зафіксували в Івано-Франківську – на 17%.

Загалом найбільше оренда однокімнатного житла б'є по гаманцю в Ужгороді – 19,9 тисячі гривень у місяць, Львові – 17,5 тисячі гривень, Києві – 17 тисяч гривень.



Ціни на оренду однокімнатних квартир в містах України / Інфографіка ЛУН

Як змінилися ціни на оренду двокімнатних квартир?

За останні пів року середня вартість оренди двокімнатного житла знизилася у таких містах:

Запоріжжя – на 4%;

Миколаїв – на 6%;

Одеса – на 10%;

Чернігів – на 12%;

Київ – на 15%;

Суми – на 33%.

У низці обласних центрів ціни залишилися стабільними – Луцьк, Рівне, Тернопіль, Чернівці, Житомир, Дніпро, Полтава, Черкаси, Кропивницький.

Натомість у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Хмельницькому та Харкові оренда двокімнатних квартир подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано у Харкові та Вінниці – на 17 %.

Найвища середня вартість оренди двокімнатного житла нині в Ужгороді – 25,3 тисячі гривень на місяць, Києві – 23 тисячі гривень, Львові – 21 тисяча.



Ціни на оренду двокімнатних квартир в містах України / Інфографіка ЛУН

Як змінилися ціни на оренду трикімнатних квартир?

За останні шість місяців орендувати трикімнатну квартиру стало дешевше в містах:

Дніпро – на 65;

Київ – на 16%;

Суми – на 20%;

Одеса – на 35%.

Незмінними ціни залишилися у таких містах як Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Хмельницький, Миколаїв, Чернігів, Полтава, Запоріжжя. Подорожчала оренда трикімнатного житла у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі, Вінниці, Харкові. Найвідчутніше зросли ціни в Івано-Франківську – на 27%.

Найвища середня вартість оренди трикімнатних квартир в Києві – 42,1 тисячі гривень, Львові – 25,3 тисячі гривень, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі – по 19 тисяч.



Ціни на оренду трикімнатних квартир в містах України / Інфографіка ЛУН

Цікаво, що відповідно до квартального звіту ЛУН станом на початок жовтня 2025 року падіння цін на оренду однокімнатних квартир фіксували лише у Сумах (на 30%), двокімнатних – у Києві (на 4%), трикімнатних – у Києві (на 1%) та Сумах (на 45%). Натомість в Одесі на той час у порівнянні з шістьма місяцями раніше було подорожчання, зокрема однокімнатних помешкань аж на 50%.

Що відомо про останні новини на ринку оренди в Україні?

Оренда житлового вагончика в Києві коштує від 2,4 до 4 тисяч гривень на місяць, але до цієї суми додаються витрати на доставку, встановлення та облаштування житла. Їх можна експлуатувати протягом усього року – вони зручні в транспортуванні та швидко монтуються. Крім того, оренда таких вагончиків коштує дешевше, ніж житло у квартирі чи приватному будинку.

У листопаді 2025 року середня вартість оренди житла в Києві зменшилася приблизно на 10%, особливо у спальних районах та передмісті. Оренда однокімнатних квартир коливається від 9 800 гривень у Деснянському районі до 33,7 тисячі гривень у Печерському, а трикімнатні апартаменти можна зняти за ціною від 15 до 67,5 тисячі гривень залежно від локації.