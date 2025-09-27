Арендовать квартиру в Одессе стало дороже, особенно однокомнатную. Этому поспособствовал курортный сезон и соответственно повышенный спрос.

По данным ЛУН, однокомнатные квартиры выросли в цене на 50% за последние полгода. Двухкомнатные – подорожали на 37%, а стоимость трехкомнатных квартир почти не изменилась, рассказывает 24 Канал.

Сколько стоит аренда в Одессе в сентябре?

Средняя стоимость однокомнатных квартир – 12 тысяч гривен, двухкомнатных – 16 тысяч гривен, а трехкомнатных – 21 тысяча гривен. Цена во многом зависит от расположения жилья. Вот сколько стоит снимать однокомнатное жилье по районам:

Приморский – 14 000 гривен;

Киевский – 9 500 гривен;

Хаджибейский – 8 000 гривен;

Пересипский – 6 500 гривен.

Стоимость двухкомнатного жилья в сентябре такова:

Приморский – 17 000 гривен;

Киевский – 13 000 гривен;

Хаджибейский – 9 000 гривен;

Пересипский – 8 000 гривен.

Цены на трехкомнатные квартиры такие:

Приморский – 26 000 гривен;

Киевский – 12 500 гривен;

Пересипский и Хаджибейский районы – данных для подсчета средней стоимости мало.

Кстати, по данным OLX, цены похожи. Арендовать однокомнатную квартиру в среднем стоит 11 тысяч гривен, двухкомнатную – 15 тысяч гривен, трехкомнатную – 20,7 тысячи гривен.

Какие цены на покупку жилья?

В новостройках цены продолжают расти. Это связано со стабильным спросом, подорожанием стройматериалов и с дефицитом рабочей силы.

Цены на квадратный метр, по словам риелтора Яны Васильевой, сейчас такие:

Приморский район – от 1 200 до 1 600 долларов за квадрат;

Киевский и Пересыпский районы – от 950 до 1 500 долларов за квадрат.

На вторичном рынке квартиры дорожают не так стремительно, как на первичном. Риелторка проследила, что однокомнатная в хрущевке Приморского района стоит от 45 тысяч долларов. В Хаджибейском районе цена ниже, но все равно придется отдать минимум 40 тысяч долларов.

В Киевском и Пересипском районах однокомнатные квартиры стоят от 36 тысяч долларов (9 – 16-этажки).