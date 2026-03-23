Аренда квартир стремительно дорожает: в каком городе цены достигли 22 тысяч

Рынок аренды квартир в Украине за последний год существенно вырос, а в отдельных городах спрос превышает количество доступного жилья. Это уже привело к повышению цен и усилило конкуренцию среди арендаторов.

Насколько вырос рынок аренды?

По данным ЛУН, в течение года рынок аренды продемонстрировал заметный рост как по количеству запросов, так и по заключенным сделкам. Активно спрос рос в крупных городах и относительно безопасных регионах.

В частности, в Киеве спрос на аренду квартир увеличился примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. Во Львове этот показатель еще выше – около 40%. В то же время в Одессе спрос вырос ориентировочно на 20%.

Параллельно сократилось количество доступных вариантов. В столице предложение уменьшилось примерно на 15%, что существенно повлияло на баланс рынка. Во Львове дефицит ощущается еще сильнее из-за постоянного притока новых жителей.

К слову, по данным OLX Недвижимость, в Киеве насчитывается более 4 тысячи предложений по аренде однокомнатных квартир, что достаточно мало для столицы.

Основной спрос сосредоточен на однокомнатных и двухкомнатных квартирах, поскольку они остаются наиболее доступными по цене. Большие квартиры сдаются медленнее.

Как изменились цены на аренду?

Рост спроса напрямую повлиял на цены. В Киеве средняя стоимость аренды за год повысилась примерно на 15%. Во Львове цены выросли еще ощутимее – кое-где до 25%.

В сегменте однокомнатных квартир повышение особенно заметно, ведь именно этот тип жилья пользуется наибольшим спросом. Самыми дорогими остаются:

Ужгород – 22 000 гривен;

Львов – 17 900 гривен;

Ивано-Франковск – 17 600 гривен;

Киев – 16 500 гривен.

Средняя стоимость аренды в Украине / Инфографика ЛУН

Ужгород стал самым дорогим из-за географии и фактора безопасности. Это приграничный город, куда массово переезжают как переселенцы, так и те, кто работает или часто выезжает за границу. При этом рынок жилья здесь небольшой, новое строительство ограничено, поэтому даже незначительный рост спроса резко поднимает цены.

Львов и Ивано-Франковск удерживают высокие позиции из-за сочетания безопасности, экономической активности и миграции украинцев. Львов остается крупным центром работы, образования и бизнеса, а Ивано-Франковск – компактным, но популярным городом для жизни.

Киев, несмотря на незначительное снижение цен за год, остается среди лидеров из-за масштаба рынка труда. Именно здесь больше всего вакансий и самые высокие зарплаты, поэтому спрос на аренду постоянно восстанавливается даже после колебаний.

Как изменились цены в прифронтовых областях?