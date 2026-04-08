Аренда квартир в Украине дорожает: где в апреле ждать наибольшего повышения

Аренда квартиры в Украине в апреле подорожает, но не везде одинаково. В каких городах придется платить больше и почему рост будет неравномерным рассказываем далее.

Где будут расти цены на аренду жилья?

Как рассказала в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина, повышение арендных ставок в апреле будет происходить неравномерно по стране и будет умеренным в городах с большим спросом.

Эксперт говорит, что после зимы активность на рынке постепенно растет. В то же время подход арендаторов к выбору жилья стал более требовательным, а в фокусе интереса оказываются не только цена, но и безопасность, автономность дома, инфраструктура и общий комфорт.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка В долгосрочной аренде апрель будет активнее зимних месяцев. В крупных городах возможно умеренное повышение ставок или их удержание на текущем уровне. Краткосрочная аренда в апреле оживляется вместе с мобильностью людей, но остается очень чувствительной к безопасности фона. В более стабильных городах можно ожидать лучшей заполняемости и точечного повышения ставок, но этот сегмент продолжает жить волнами, и равномерного роста здесь нет.

По словам эксперта, активность в сегменте аренды загородной недвижимости в апреле только начинает формироваться, а будет усиливаться ближе к маю: спрос будет, но без перегрева.

Обратите внимание! По данным ЛУН, цены на аренду в прифронтовых регионах остаются самыми низкими в Украине. Однако динамика отличается в зависимости от города.

Где в Украине наибольший спрос на аренду жилья?

В марте наибольший рост интереса к аренде квартир в Украине зафиксировали в центральных и северных областях Украины. По данным исследования DIM.RIA, лидерами стали Черкассы и Сумы , где спрос на аренду вырос на 34% і 36% соответственно. Подобные тенденции заметны также в Черниговской, Полтавской и Херсонской областях.

Количество новых предложений также возросло. Речь идет о Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Черновицкой областях. В то же время в Запорожской и Житомирской областях предложение жилья в аренду сократилось. Это привело к усилению конкуренции арендаторов: в Запорожье на одну квартиру в среднем 18 претендентов. В Киеве этот показатель в три раза ниже.

Где арендовать жилье дороже всего?