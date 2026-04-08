Оренда квартир в Україні дорожчає: де у квітні чекати найбільшого підвищення

Оренда квартири в Україні у квітні подорожчає, але не скрізь однаково. У яких містах доведеться платити більше й чому зростання буде нерівномірним – розповідаємо далі.

Де зростатимуть ціни на оренду житла?

Як розповіла в коментарі 24 Каналу експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна, підвищення орендних ставок у квітні відбуватиметься нерівномірно по країні й буде помірним у містах із великим попитом.

Експертка говорить, що після зими активність на ринку поступово зростає. Водночас підхід орендарів до вибору житла став більш вимогливим, а в фокусі інтересу опиняються не тільки ціна, а й безпека, автономність будинку, інфраструктура та загальний комфорт.

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку У довгостроковій оренді квітень буде активнішим за зимові місяці. У великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні. Короткострокова оренда у квітні пожвавлюється разом із мобільністю людей, але залишається дуже чутливою до безпекового фону. У більш стабільних містах можна очікувати кращої заповнюваності та точкового підвищення ставок, але цей сегмент продовжує жити хвилями, і рівномірного зростання тут немає.

За словами експертки, активність у сегменті оренди заміської нерухомості у квітні тільки починає формуватися, а посилюватиметься ближче до травня: попит буде, але без перегріву.

Зауважте! За даними ЛУН, ціни на оренду в прифронтових регіонах залишаються найнижчими в Україні. Однак динаміка відрізняється залежно від міста.

Де в Україні найбільший попит на оренду житла?

У березні найбільше зростання інтересу до оренди квартир в Україні зафіксували у центральних і північних областях України. За даними дослідження DIM.RIA, лідерами стали Черкаси та Суми , де попит на оренду зріс на 34% і 36% відповідно. Подібні тенденції помітні також у Чернігівській, Полтавській та Херсонській областях.

Кількість нових пропозицій також зросла. Йдеться про Чернігівську, Кіровоградську, Черкаську та Чернівецьку області. Водночас у Запорізькій та Житомирській областях пропозиція житла в оренду скоротилася. Це призвело до посилення конкуренції орендарів: на Запоріжжі на одну квартиру в середньому 18 претендентів. У Києві цей показник утричі нижчий.

Де орендувати житло найдорожче?