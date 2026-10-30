Аренда pet-friendly квартиры становится квестом: почему 65 % соискателей получают отказы

Наличие домашнего питомца по-прежнему является серьезным препятствием для аренды жилья в Украине. 89 % владельцев квартир обращают внимание на животных, опасаясь за состояние своего имущества.

Почему поиск жилья становится проблемой

Почти половина украинских арендаторов имеют домашних питомцев, однако найти для них подходящее жилье крайне сложно. 65% соискателей получали отказ именно из-за наличия животного, как свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость.

Согласно исследованию, 48% опрошенных имеют опыт аренды жилья вместе с домашними питомцами, чаще всего с кошками и собаками.

Однако найти жилье, где согласятся на проживание с питомцем, для многих оказалось непросто:

73% тех, кто искал жилье с животным, сталкивались с трудностями;

для 26% такой поиск был очень сложным;

что еще 47% отмечали определенные препятствия.

Лишь 17% респондентов считали поиск не слишком сложным, а 8% назвали его легким.

При этом выяснилось, что помощь риелторов не всегда решает проблему. Лишь 27% опрошенных получили полную помощь от посредника в поиске pet-friendly квартиры, а еще 34% – частичную.

Поиск жилья с домашними животными требует согласования ожиданий всех сторон. Для арендаторов важно найти жилье, где будут готовы принять их вместе с животными, а для владельцев – понимать, как будет организовано проживание и ответственность в случае повреждения имущества,

– отмечает руководитель направления OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

По ее словам, именно риэлторы должны помогать обсуждать условия и находить решение, которое защитит интересы как владельца, так и арендатора.

Действительно ли животные портят арендуемое имущество

Главный страх владельцев квартир – разгромленный ремонт и испорченная мебель, однако статистика свидетельствует об обратном.

Почти половина арендаторов (47%) утверждают, что их питомцы ничего не повредили, а о серьезных убытках сообщили лишь 9% опрошенных.

Если имущество все же было повреждено, ситуацию решали по-разному:

в 34% случаев частично ремонтировали или заменяли поврежденное;

в 29% случаев полностью заменяли испорченные вещи;

в 23% случаев компенсировали убытки;

в 11% случаев использовали залог.

В то время как в 3% случаев владелец квартиры вообще не требовал компенсации.

Чтобы избежать конфликтов в таких ситуациях, специалисты рынка недвижимости рекомендуют быть максимально откровенными еще на этапе первого звонка. Оксана Остапчук советует арендаторам сразу сообщать о наличии животного и фиксировать все договоренности в официальном договоре.

Владельцам, со своей стороны, целесообразно четко указывать в объявлениях, готовы ли они сдавать жилье людям с животными. Например, устанавливая соответствующий фильтр,

– добавила Остапчук.

Напомним, по данным другого исследования, в конце сентября 2026 года в Украине насчитывалось 3 425 квартир, владельцы которых соглашались сдавать в аренду людям с домашними животными. Это лишь 18% от всех предложений аренды. Наибольшая доля такого жилья приходилась на Черниговскую и Сумскую области – по 40%.