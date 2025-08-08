Укр Рус
8 августа, 15:56
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве: новые цены по районам

Марта Левицкая
  • Цены на аренду квартир в Киеве почти не изменились, кроме как подорожание двухкомнатных квартир.
  • Самые бюджетные предложения традиционно в Деснянском районе, а вот самые дорогие теперь не только на Печерске.

В Киеве цены на аренду квартир за последний месяц почти не изменились. Разве что аналитики заметили подорожание двухкомнатных квартир на 3%.

Если раньше Печерский район был безоговорочным лидером по ценам на аренду, то теперь его часто "подвигают" в рейтинге другие районы. Об этом свидетельствуют данные очередного отчета DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.

Какова стоимость аренды однокомнатных квартир?

  • Печерский – 25,2 тысячи гривен;
  • Шевченковский – 23,5 тысячи гривен;
  • Подольский – 22,7 тысячи гривен;
  • Голосеевский – 21,6 тысячи гривен;
  • Дарницкий – 18,5 тысяч гривен;
  • Соломенский – 17,9 тысячи гривен;
  • Днепровский – 15,4 тысячи гривен;
  • Святошинский – 14,7 тысячи гривен;
  • Оболонский – 14,2 тысячи гривен;
  • Деснянский – 10,2 тысячи гривен.


Деснянский район / Фото "Вечерний Киев"

Сколько стоит арендовать двухкомнатную квартиру?

  • Подольский – 29,2 тысячи гривен;
  • Печерский – 28,6 тысячи гривен;
  • Шевченковский – 26 тысяч гривен;
  • Голосеевский – 23,7 тысяч гривен;
  • Днепровский – 19,9 тысяч гривен;
  • Святошинский – 19 тысяч гривен;
  • Соломенский – 18,9 тысяч гривен;
  • Дарницкий – 18,8 тысячи гривен;
  • Оболонский – 16,6 тысяч гривен;
  • Деснянский – 12,8 тысячи гривен.


Подольский район / Фото "Вечерний Киев"

Какие цены на трехкомнатное жилье?

  • Оболонский – 40 тысяч гривен;
  • Шевченковский – 31,3 тысячи гривен;
  • Печерский – 29 тысяч гривен;
  • Дарницкий – 28 тысяч гривен;
  • Голосеевский – 27,9 тысяч гривен;
  • Подольский – 26 тысяч гривен;
  • Соломенский – 22,7 тысяч гривен;
  • Днепровский – 19 тысяч гривен;
  • Святошинский – 18,4 тысячи гривен;
  • Деснянский – 13,3 тысячи гривен.

Итак, самые бюджетные квартиры для аренды следует искать в Деснянском районе. Лидерами по самым высоким ценам стали Печерский, Подольский и Оболонский районы в зависимости от количества комнат.