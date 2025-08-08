В Киеве цены на аренду квартир за последний месяц почти не изменились. Разве что аналитики заметили подорожание двухкомнатных квартир на 3%.

Если раньше Печерский район был безоговорочным лидером по ценам на аренду, то теперь его часто "подвигают" в рейтинге другие районы. Об этом свидетельствуют данные очередного отчета DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Не Львовщина и не Киевщина: в каких областях покупатели больше заинтересовались новыми квартирами

Какова стоимость аренды однокомнатных квартир?

Печерский – 25,2 тысячи гривен ;

; Шевченковский – 23,5 тысячи гривен;

Подольский – 22,7 тысячи гривен;

Голосеевский – 21,6 тысячи гривен;

Дарницкий – 18,5 тысяч гривен;

Соломенский – 17,9 тысячи гривен;

Днепровский – 15,4 тысячи гривен;

Святошинский – 14,7 тысячи гривен;

Оболонский – 14,2 тысячи гривен;

Деснянский – 10,2 тысячи гривен.



Деснянский район / Фото "Вечерний Киев"

Сколько стоит арендовать двухкомнатную квартиру?

Подольский – 29,2 тысячи гривен;

Печерский – 28,6 тысячи гривен;

Шевченковский – 26 тысяч гривен;

Голосеевский – 23,7 тысяч гривен;

Днепровский – 19,9 тысяч гривен;

Святошинский – 19 тысяч гривен;

Соломенский – 18,9 тысяч гривен;

Дарницкий – 18,8 тысячи гривен;

Оболонский – 16,6 тысяч гривен;

Деснянский – 12,8 тысячи гривен.



Подольский район / Фото "Вечерний Киев"

Какие цены на трехкомнатное жилье?

Оболонский – 40 тысяч гривен;

Шевченковский – 31,3 тысячи гривен;

Печерский – 29 тысяч гривен;

Дарницкий – 28 тысяч гривен;

Голосеевский – 27,9 тысяч гривен;

Подольский – 26 тысяч гривен;

Соломенский – 22,7 тысяч гривен;

Днепровский – 19 тысяч гривен;

Святошинский – 18,4 тысячи гривен;

Деснянский – 13,3 тысячи гривен.

Итак, самые бюджетные квартиры для аренды следует искать в Деснянском районе. Лидерами по самым высоким ценам стали Печерский, Подольский и Оболонский районы в зависимости от количества комнат.