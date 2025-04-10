Квартиру сдают в аренду всего за 500 гривен в месяц, но есть нюанс

В Конотопе, что на Сумщине, квартиру сдают в аренду за 500 гривен в месяц. Однако помещение требует ремонта.

Соответствующее объявление появилось на OLX Недвижимость. Детали о жилье рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание В Украине продают квартиру за 12 тысяч долларов: где она расположена и какой вид имеет

Что известно о бюджетной квартире

В центре Конотопа, что в Сумской области, в аренду предлагают две комнаты в трехкомнатной квартире. Стоимость – всего лишь 500 гривен в месяц, однако за коммуналку придется платить дополнительно.

Кроме того, квартира не в лучшем состоянии. Ремонт в ней косметический, паркетное покрытие старое и изношенное, окна – деревянные и требуют реставрации. Более того, в жилье нет горячей воды. Планировка квартиры – смежное, то есть комнаты проходные, что также следует учесть.

Дом, в котором сдают комнаты, построен в 1980 – 1990-х годах и имеет всего 3 этажа. Это типичный жилой фонд со всеми стандартными коммуникациями – газ, центральное водоснабжение и канализация, свет.

Неподалеку квартиры есть магазин, аптека, остановка общественного транспорта.

Арендную плату просят внести заранее за 3 месяца. Владелец отметил, что арендаторами видит только семьи.

Заметим, что квартиры с низкой арендной платой преимущественно не имеют ремонта. Бывают предложения полностью пустого жилья.

Как выглядит квартира, которую сдают в аренду за 500 гривен: Фото OLX Недвижимость

Цены на квартиры на Сумщине

Согласно данным портала ЛУН, в Сумах средняя цена аренды квартиры составляет 7 тысяч гривен. Это одни из самых низких цен в Украине. Однако однокомнатные квартиры можно найти как дешевле, так и ощутимо дороже.

Чтобы снимать жилье в городе, в апреле 2025 года приходится отдавать 44% средней зарплаты.