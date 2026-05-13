Платить за аренду недостаточно: какие ошибки могут закончиться выселением

Конфликты между владельцами квартир и арендаторами нередко заканчиваются требованием срочно освободить жилье. Причиной могут стать не только долги, но и нарушение правил проживания или устные договоренности без договора.

Какие нарушения чаще всего становятся причиной выселения?

Часто проблемы возникают из-за деталей, о которых арендаторы не предупреждают владельца заранее, сообщают Новости.LIVE.

Это может быть проживание других людей в квартире, домашние животные или использование жилья не по назначению. Если такие условия прописаны в договоре, владелец имеет право требовать его расторжения.

Гражданский кодекс Украины обязывает арендатора использовать квартиру только для проживания и заботиться о ее сохранности. Если жилье превращают в офис, склад или место для шумных вечеринок, владелец может обратиться в суд.

Чаще всего арендаторов выселяют из-за:

систематической неуплаты аренды;

постоянного шума и конфликтов с соседями;

порчи мебели или техники;

ремонт или замену замков без разрешения владельца.

Больше всего рискуют арендаторы, которые снимают жилье без письменного договора. В такой ситуации значительно труднее доказать условия оплаты, сроки проживания или другие договоренности между сторонами. В то же время владелец не имеет права самостоятельно сменить замки или выставить вещи квартирантов на улицу, ведь законное выселение происходит через суд.

Также важно сохранять все подтверждения оплаты – банковские переводы, квитанции, переписки или расписки. В случае конфликта именно они могут помочь доказать договоренности между владельцем и арендатором.

Что стоит учесть арендаторам при заключении договора аренды?

Еще до заселения арендаторам стоит обсудить с владельцем все правила проживания. Чаще всего конфликты начинаются именно из-за вещей, которые стороны сначала считали мелочами – например проживание с животными.

К слову, как рассказала в соцсетях блогерша Ася, в Германии правила аренды очень сильно отличаются от украинских.

Если владелец квартиры пишет в объявлении, что нельзя с животными, по закону Германии ты можешь заселиться и потом поставить владельца перед фактом – у меня есть кот... И по закону ты будешь прав,

– объясняет она.

Кроме того, арендодатель также не может без предупреждения заходить в квартиру или оставлять себе дубликат ключей. В некоторых случаях арендатор даже имеет право изменить замок для собственной безопасности.

Кто отвечает за ремонт в арендованной квартире?

Сломанная бытовая техника тоже часто становится причиной споров при аренде жилья. Особенно когда владелец квартиры и квартирант по-разному оценивают причину неисправности.

Мелкие неисправности обычно устраняет арендатор, ведь именно он ежедневно пользуется квартирой и бытовыми приборами. Если же в квартире возникают серьезные проблемы с трубами или электропроводкой, оплачивать ремонт приходится владельцу жилья.