В Украине стартует программа муниципального жилья: кто претендует на аренду за 6 000 гривен

В Украине официально запустили пилотный проект по созданию муниципального фонда арендного жилья. Определенные категории населения смогут арендовать жилье за 6 000 гривен в месяц.

Инициативу объявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Детали рассказывает 24 Канал.

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Что известно о фонде муниципального арендного жилья

По словам главы правительства, строительство нового жилья будут заказывать местные общины. Использование уже готовых типовых проектов позволит сократить сроки реализации и удешевить процесс.

Прежде всего право на заселение в муниципальное жилье будут иметь:

ветераны,

семьи погибших военных,

военнослужащие,

внутренне перемещенные лица (ВПЛ),

дети-сироты,

учителя,

врачи,

работники коммунальных служб.

В условиях войны у девелоперов появляется важная миссия – не только поддерживать экономику, но и создавать жилье, которое будет безопасным, доступным и качественным. Это шанс обновить подход к урбанистике в Украине. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

Условия и критерии участия в программе

Шмыгаль отметил, что к кандидатам на жилье и самих квартир будут установлены четкие требования. Например, стандартом станет площадь 40 квадратных метров на семью из двух человек. Квартиры должны быть полностью пригодны к проживанию – с мебелью и необходимой бытовой техникой.



В Украине стартует программа муниципальной аренды жилья / Фото

Сколько будет стоить аренда

Размер арендной платы будут рассчитывать по специальной формуле, которая учитывает региональные особенности. В среднем за аренду однокомнатной квартиры придется платить примерно 6 000 гривен в месяц.

Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком,

– подчеркнул премьер.

Финансирование и поддержка

Финансирование проекта будет происходить за счет средств местных бюджетов, а также кредитных и грантовых ресурсов международных партнеров.

Кроме этого, в рамках проекта HOPE при поддержке Всемирного банка будет восстановлен жилой фонд в ряде пострадавших городов – в частности в Запорожье, Николаеве, Изюме, Буче и Макарове. На эти цели направляют 540 миллионов гривен для ремонта примерно 200 многоквартирных домов, которые подверглись разрушениям из-за обстрелов со стороны России.