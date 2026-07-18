Аренда как доход: какие налоги должны уплачивать украинцы, сдающие недвижимость

Многие украинцы могут сдавать недвижимость в аренду и использовать это в качестве дополнительного или основного источника дохода. Однако не все так просто. В таких ситуациях у человека также есть свои обязанности.

Какие налоги следует платить при аренде жилья

То есть такое лицо должно уплатить и задекларировать соответствующие налоги, почему это сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Если человек сдает недвижимость как физическое лицо, то он обязательно должен подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах. Это, в частности, делается до 1 мая 2026 года (за отчетный 2025 год).

При этом уплатить налоги необходимо до 1 августа. Речь идет о следующих налогах:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

То есть в целом человек платит 23% от суммы арендного дохода.

Если же украинец или украинка сдает жилье на короткий срок (например, посуточно), и это является систематическим источником дохода, то он или она уже должен зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и уплачивать следующие налоги:

единый социальный взнос;

налоги в соответствии с выбранной группой налогообложения.

Что будет, если не уплатить налоги?

За несвоевременную подачу или неподачу налоговой декларации предусмотрен штраф. Он составляет 340 гривен за каждое нарушение. При этом при повторном нарушении в течение года человеку уже придется уплатить 1 020 гривен.

В случае неуплаты согласованной суммы в установленные сроки налогоплательщика ожидают следующие штрафные санкции:

5% от погашенной суммы налогового долга – при задержке до 30 календарных дней;

10% – при задержке свыше 30 календарных дней.

Пеня рассчитывается за каждый день просрочки, в том числе и за день погашения, с применением 100% годовой учетной ставки НБУ, действующей на соответствующий день.

Что еще стоит знать об аренде жилья

Напомним, что в Украине меняют порядок передачи данных о договорах аренды недвижимости. Это должно упростить обработку данных.

Нотариусы будут подавать уведомления исключительно в электронном формате. Электронная подача будет осуществляться с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.