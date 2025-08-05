Цены на аренду в Украине существенно растут разве что единично и в основном в западных городах. За последние полгода ситуация несколько изменилась – больше всего подскочили цены в Одессе.

По данным ЛУН, аренда в Одессе подорожала на 50 % подорожала на 50 – 70%. Цена зависит от количества комнат и расположения жилья, рассказывает 24 Канал.

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На сколько выросла стоимость аренды в Одессе?

За последние полгода снимать однокомнатную квартиру стало дороже на 50%. Теперь средняя стоимость составляет 12 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры подорожали почти так же – на 52%. Теперь их сдают ориентировочно за 16 тысяч гривен.

Больше всего выросли в цене трехкомнатные квартиры – аж на 70%. Средняя стоимость в августе составляет 27 тысяч гривен.

Интересно, что в соседнем областном центре, Николаеве, цены вдвое ниже. Например, арендовать однокомнатное жилье там стоит всего лишь 6 тысяч гривен.

Какие цены по районам?

Стоимость аренды однокомнатных квартир такая:

Приморский – 16 тысяч гривен;

Киевский – 10 тысяч гривен;

Хаджибейский – 7,5 тысяч гривен;

Пересыпский – 7 тысяч гривен.

Двухкомнатные квартиры стоят столько:

Приморский – 21,1 тысячи гривен;

Киевский – 12 тысяч гривен;

Хаджибейский – 10 тысяч долларов;

Пересыпский – 9,5 тысяч долларов.

Итак, дороже всего арендовать квартиру в Приморском районе, что может быть связано с туристическим сезоном. А бюджетную квартиру стоит искать в Пересипском районе, где зафиксировали самые низкие цены.