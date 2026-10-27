Аренда земельных паев: что прописать в договоре, чтобы инфляция не съела выплаты

Арендная плата за земельный пай с годами может терять свою ценность из-за инфляции. Чтобы защитить доход, владельцам земли рекомендуют привязывать выплаты к ее нормативной денежной оценке и предусматривать индексацию в договоре.

Как защитить арендную плату за пай от инфляции

Четко определенные размер, форма, сроки и порядок выплат являются важными условиями договора аренды земли. Именно от них зависит, сколько будет получать владелец пая и сможет ли он защитить свой доход от инфляции, пишет AgroNews.

Лучшим способом защитить доход от обесценивания является установление арендной платы в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка. В то же время фиксированная сумма с годами может терять свою покупательную способность, если в договоре не предусмотрена индексация выплат.

По закону арендную плату рассчитывают с учетом индексов инфляции, поэтому если стороны договариваются о выплатах без индексации, это следует прямо прописать в документе,

– пояснил председатель адвокатского объединения "Дегтяренко и партнеры" Алексей Дегтяренко.

Какие формы расчета можно прописать в договоре

Основным способом расчета за аренду земельного пая остается денежная выплата. Арендатор может передавать средства наличными через кассу предприятия или перечислять их на банковский счет владельца земли. Способ оплаты и сроки внесения средств необходимо заранее согласовать и указать в договоре.

По взаимному согласию стороны могут предусмотреть такие формы расчета:

Денежная форма: арендатор выплачивает владельцу пая оговоренную в договоре сумму наличными или безналичным переводом.

арендатор выплачивает владельцу пая оговоренную в договоре сумму наличными или безналичным переводом. Натуральная форма: вместо денег собственник получает сельскохозяйственную продукцию. Ее стоимость должна соответствовать сумме арендной платы по рыночным ценам на дату фактического расчета.

Напомним, договор аренды земли может быть продлен автоматически после истечения срока его действия. Чтобы прекратить аренду и вернуть участок, собственнику необходимо учесть условия договора и своевременно уведомить арендатора о своем решении.