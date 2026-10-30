За городом уже не дешевле: аренда домов в Киевской области рекордно подорожала

Арендная плата за частные дома в Киевской области за последние три года взлетела на 120 %. А в октябре 2026 года она достигла медианного значения в 99,1 тысячи гривен в месяц.

Как изменилась стоимость аренды жилья в Киевской области

В результате загородное жилье почти сравнялось по стоимости со столичным, где средняя цена составляет 104 тысячи гривен, о чем свидетельствуют данные ежеквартального отчета аналитиков ЛУН.

Согласно информации, еще в сентябре 2023 года разрыв в стоимости между городом и пригородом был ощутимым. Тогда за аренду дома в Киеве просили 56,2 тысячи гривен, а в области – 45 тысяч гривен в месяц, то есть разница составляла 11,2 тысячи гривен.

Обратите внимание! Но за три года столичные ставки аренды усадеб выросли на 85%, тогда как за пределами города скачок достиг сразу 120%. В результате ценовая пропасть между столичным и загородным сегментами практически исчезла.

В настоящее время аренда усадьбы в Киеве в среднем всего на 4,9 тысячи гривен дороже, чем в пригороде. То есть столичный частный сектор сейчас дороже областного всего на 5%.

В отчете ЛУН отмечается, что одним из возможных факторов привлекательности именно частных домов является большая свобода в организации автономного отопления, резервного электроснабжения, а также водоснабжения.

В условиях риска длительных отключений эти характеристики могут становиться более важными для арендаторов,

– отмечают эксперты.

В то же время на медианные ставки влияют также расположение, состояние домов, их класс и состав предложения.

Что было известно ранее?

Напомним, что аренда квартир в Киеве осенью 2026 года продемонстрировала иной тренд – ставки на многокомнатную жилплощадь снизились, а однокомнатную квартиру в среднем можно снять за 16 тысяч гривен в месяц.

В то же время довольно сложно снять жилье, имея животное. Например, 65% соискателей получали отказ именно из-за наличия домашнего питомца.