Штраф до 30 тысяч злотых: что изменилось в сфере аренды жилья в Польше

В Польше ужесточили правила в отношении жилья, сдаваемого туристам и краткосрочным арендаторам. Владельцы должны установить датчики дыма, а в отдельных случаях – еще и датчики угарного газа, в противном случае им грозят крупные штрафы.

Кого касаются новые правила аренды в Польше

С 30 июня 2026 года владельцы такого жилья в Польше должны соблюдать новые правила пожарной безопасности, сообщает Super Biznes.

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Под них подпадают квартиры, апартаменты и комнаты, которые сдаются посуточно или на несколько дней. Новые требования касаются не только отелей и пансионатов. Такие же правила должны соблюдать и владельцы жилья, сдающие его через онлайн-платформы бронирования.

Если владелец использует квартиру или частный дом только для себя, эти изменения его пока не касаются. Для такого жилья обязанность установить датчики дыма вступит в силу с 1 января 2030 года.

Какие датчики должны установить владельцы жилья

В каждом жилом помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, должен быть как минимум один автономный датчик дыма. Отдельное устройство не требуется только в том случае, если в жилье уже есть пожарная сигнализация или автоматическая система пожаротушения.

Для квартир и комнат с газовой колонкой, котлом, камином или другим устройством, работающим на топливе, требуется также датчик угарного газа. Это касается оборудования, работающего на твердом, газообразном или жидком топливе.

Датчики должны соответствовать польским стандартам. Поэтому самые дешевые модели без необходимых характеристик могут не пройти проверку.

Какие штрафы грозят за нарушение

Если владелец не установит обязательные датчики, ему может грозить штраф до 5 тысяч злотых. Это примерно 60 тысяч гривен.

Если дело дойдет до суда, сумма может вырасти до 30 тысяч злотых, то есть почти до 360 тысяч гривен. В отдельных случаях владельцу также может грозить арест или ограничение свободы.

Отсутствие датчиков может создать проблемы и со страховой компанией. Если в квартире произойдет пожар или люди отравятся угарным газом, страховая компания может проверить, выполнил ли владелец новые требования.

Жилье могут проверять государственные службы, в частности Государственная пожарная служба Польши. Если инспекторы обнаружат нарушения, владельцу укажут, что именно нужно исправить и в какой срок.

Как czynsz добавляет сотни злотых к арендной плате в Польше

В Польше украинцы могут переплачивать за жилье из-за непонимания структуры платежей, в частности разницы между czynsz и коммунальными услугами. В результате фактическая стоимость аренды часто оказывается значительно выше суммы, указанной в объявлении.

В 2026 году средняя арендная плата составляет около 250–300 злотых в месяц. В крупных городах, в частности в Варшаве и Кракове, она часто возрастает до 500–1000 злотых в зависимости от дома и перечня услуг.