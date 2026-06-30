Кого стосуються нові правила оренди в Польщі

З 30 червня 2026 року власники такого житла в Польщі мають дотримуватися нових правил пожежної безпеки, повідомляє Super Biznes.

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Під них потрапляють квартири, апартаменти й кімнати, які здають подобово або на кілька днів. Нові вимоги стосуються не лише готелів та пансіонатів. Такі самі правила мають виконувати й власники помешкань, які здають через онлайн-платформи бронювання.

Якщо власник використовує квартиру або приватний будинок тільки для себе, ці зміни його поки не стосуються. Для такого житла обов'язок встановити датчики диму має запрацювати з 1 січня 2030 року.

Які датчики мають встановити власники житла

У кожному помешканні для короткострокової оренди має бути щонайменше один автономний датчик диму. Окремий пристрій не потрібен лише тоді, коли у житлі вже є пожежна сигналізація або автоматична система пожежогасіння.

Для квартир і кімнат із газовою колонкою, котлом, каміном чи іншим пристроєм, що працює на паливі, потрібен ще й датчик чадного газу. Це стосується обладнання на твердому, газоподібному або рідкому паливі.

Датчики мають відповідати польським стандартам. Тому найдешевші моделі без потрібних характеристик можуть не пройти перевірку.

Які штрафи загрожують за порушення

Якщо власник не встановить обов'язкові датчики, йому може загрожувати штраф до 5 тисяч злотих. Це приблизно 60 тисяч гривень.

Якщо справа дійде до суду, сума може зрости до 30 тисяч злотих, тобто майже до 360 тисяч гривень. В окремих випадках власнику також може загрожувати арешт або обмеження волі.

Відсутність датчиків може створити проблеми й зі страховою. Якщо у квартирі станеться пожежа або люди отруяться чадним газом, страхова компанія може перевірити, чи виконав власник нові вимоги.

Житло можуть перевіряти державні служби, зокрема Державна пожежна служба Польщі. Якщо інспектори знайдуть порушення, власнику вкажуть, що саме треба виправити та до якого строку.

Як czynsz додає сотні злотих до оренди в Польщі

У Польщі українці можуть переплачувати за житло через нерозуміння структури платежів, зокрема різниці між czynsz і комунальними послугами. У результаті фактична вартість оренди часто виявляється значно вищою за суму з оголошення.

У 2026 році середній czynsz становить близько 250 – 300 злотих на місяць. У великих містах, зокрема Варшаві та Кракові, він часто зростає до 500 – 1000 злотих залежно від будинку та переліку послуг.