Ставки пойдут вверх: где ожидать роста цен на аренду квартир до конца лета

В конце лета на рынке недвижимости складываются условия для повышения ставок, по крайней мере в некоторых городах Украины. Одним из ключевых факторов для этого станет спрос, который с приближением осени растет.

Где ожидается рост цен на аренду квартир

В августе традиционно растет активность на рынке аренды, в частности в больших городах из-за повышения спроса. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина.

Аренда квартиры в Украине может подорожать ближе к осени. Этому будет способствовать сезонный фактор миграции населения в большие города, вызванный:

возвращением после лета;

подготовкой к новому учебному году;

сменой работы или места жительства.

Ирина Луханина Риэлтор, аналитик рынка Больше всего это может быть заметно прежде всего в Киеве и больших городах, куда продолжается внутренняя миграция. Но и здесь есть предел. Арендатор стал не менее рациональным, чем покупатель. Если владелец пытается поднять ставку просто потому, что "август", но квартира этого не стоит, люди выбирают другой вариант.

По мнению эксперта, в первую очередь эти предпосылки закладывают основу для повышения ставок на качественные квартиры. Речь идет о жилье в хорошем состоянии, в домах с резервным энергоснабжением, которое продолжит функционировать даже во время перебоев с тепло- и электроснабжением.

Все большее значение приобретают уже не только район и состояние квартиры. После нескольких зим во время войны арендаторы спрашивают о генераторе, резервном энергоснабжении, воде, отоплении, работе лифтов во время отключений. Я думаю, ближе к осени эта разница между автономными и неавтономными домами станет еще более заметной,

– подытоживает Ирина Луханина.

Риэлтор отмечает, что в Киеве уже наблюдается довольно высокий спрос на аренду жилья, а хорошие квартиры по адекватной цене быстро находят жильцов. В конце июля однокомнатную квартиру в среднем предлагали примерно за 19 тысяч гривен в месяц, а двухкомнатную – за 28 тысяч гривен.

Отметим, что за первую половину 2026 года стоимость долгосрочной аренды в Украине заметно изменилась. Однако произошло это не во всех городах одинаково.

Больше всего изменились цены на квартиры в Харькове и Запорожье. Арендовать однокомнатную квартиру в этих городах стало дороже (на 40% и 33% соответственно). Также цены выросли в Сумах – на 27%, Одессе – на 26% и Тернополе – на 22%.

В то же время в Виннице, Житомире и Херсоне медианная стоимость аренды осталась на уровне начала года.